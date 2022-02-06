الرئيس التونسي يحذر محتكري السلع.. ويؤكد تطبيق القانون ومحاسبتهم

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس السبت، إنه من دعاة القانون وسيتقيد به ولن يتراجع عن الاختيارات التي أعلنها منذ سنوات عديدة، موجهًا خلال زيارته لمقر وزارة الداخلية، تحذيرا لمحتكري السلع، وتعهد رئيس البلاد بتطبيق القانون ومحاسبتهم.

وأضاف سعيد، أنّ هناك موظفين في تونس يعملون على تخريبها والمس من قوت التونسيين، مشيرا إلى أنّه وجّه التحذير الأخير لمن يحتكرون السلع والمواد الأساسية والأدوية ومسالك التوزيع ومن القرارات التي اتخذنها أنهم سيدفعون ثمن التنكيل بالشعب بالقانون.

سعيد: أريد أن يكون الشعب حرا

وأوضح رئيس البلاد، أنه يؤمن بالحرية ويريد أن يكون الشعب حرا، وتابع الرئيس التونسي قائلا: «هم يتحدثون عن دكتاتورية مزعومة وعن سلطة لا تتقيّد بالقانون لقد تقيّدت بالقانون واحترمت المقامات، وسأتقيّد أكثر به».

الرئيس التونسي: هناك أطراف تخطط للاغتيالات

وأشار الرئيس التونسي، إلى وجود أطراف تخطط للاغتيالات، موضحا، انهم كما خطّطوا للاغتيالات، يخطّطون أيضا للقيام باغتيالات.

وأوضح سعيد: «نعلم كيف يدبرّون نحن لا نهاب الموت بل نهاب الحياة دون كرامة فالموت أفضل لنا من أن نعيش عبيدا، ونريد أن نموت ويحيى المواطنون في وطن يحفظ الكرامة».

كان الرئيس التونسي قيس سعيد، قال في ساعة مبكرة من، صباح اليوم الأحد، إنه قرر حل المجلس الأعلى، واعتبر سعيد، أن المجلس أصبح من الماضي، وأوضح الرئيس التونسي، أنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس.

ودعا، خلال لقائه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين بمقر الوزارة، الأمنيين إلى حماية المتظاهرين اليوم الأحد، وقال سعيد:« احموا المتظاهرين»، موضحا: «لن تجدوا مني إلا الدعم لأنني أعلم أنكم بالفعل تؤمنون بالقانون وحق المواطنين وحرياتهم وتعملون وفق فكر جديد»، وفقا لما ذكرته إذاعة «شمس إف ام».