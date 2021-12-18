الخطيب: الرئيس التونسي يقوم بعملية «كنس» لبقايا ما فعلته جماعة الإخوان بتونس

أكد الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، أن الرئيس التونسي قيس سعيد، يقوم بعملية «كنس» لبقايا ما فعلته حقبة جماعة الإخوان الإرهابية في تونس، مثنيًا على خطواته القانونية والدستورية، والتي تعمل من أجل مصلحة الشعب التونسي الشقيق وليس مصلحة جماعة أو فئة بعينها.

الخطيب: جماعة الإخوان كانت تعمل لمصلحتها

وأوضح «الخطيب»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «النيل للأخبار»، أن جماعة الإخوان طوال سنوات ماضية، كانت تعمل لأجل مصلحتها، مشددًا على أن الرئيس التونسي قيس سعيد يعمل لأجل تونس ولأجل الشعب التونسي.

وأشار «الخطيب»، إلى أن المظاهرات التي يقودها البعض ضد قرارات الرئيس قيس سعيد، معروف توجهاتها، ومن يقفوا خلفها، مشددًا على أن هذه التظاهرات من أجل مصالح لجماعة بعينها.

قيس سعيد يمحو بقايا الإخوان في تونس

وأشاد رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، بإعلان الرئيس التونسي عن جملة من الإجراءات من بينها تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022، واستفتاء على جملة من الإصلاحات في يوليو 2022، وإطلاق استشارات بشأن الإصلاحات المطلوبة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تتولى التأليف بين مجمل المقترحات، والنظر في العديد من الإصلاحات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، مشددًا على أنه يعمل لمصلحة الشعب التونسي ولمحو بقايا ما فعلته جماعة الإخوان الإرهابية في الحقبة التي حكمت تونس خلالها.

وثمن رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، ما تقوم به القوى الوطنية المناصرة للرئيس قيس سعيد، والتي تقف معه من أجل مصلحة تونس، بعيدًا عن مصالح جماعة بعينها.