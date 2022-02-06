ماذا قالت الأديان السماوية عن ختان الإناث في اليوم العالمي لرفضه؟

«ختان الإناث».. تجربة مرعبة عاشتها كثير من الفتيات في مصر، لم تترك أثارها على أجسادهن فقط، بل تمتد مخلّفة آثار نفسية مؤلمة لا تزول بمرور السنوات، وتبقى في ذاكرة الطفلة لا تبرحها، وقد تستمر طوال العمر.

المجلس القومي للأمومة والطفولة، برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، نشر آراء رجال الدين الإسلامي والمسيحي في قضية ختان الإناث، في اليوم العالمي لرفض ختان الإناث الذي يوافق اليوم، وترصدها «الوطن» في السطور التالية كما يلي:

حكم ختان الإناث في الإسلام

نشر المجلس القومي للأمومة والطفولة، فيديو للشيخ خالد إبراهيم، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أوضح فيه حكم ختان الإناث في الإسلام، حيث أكد أنّه لا علاقة له بالإسلام، ولا يوجد أي حديث أو آية قرآنية تأمر أو تحث على ذلك.

وأوضح الفيديو الذي نشره المجلس القومي للأمومة والطفولة، أنّ الإسلام كرّم المرأة في جميع أحوالها، والشرع الإسلامي الحنيف رفض مبدأ الختان من أساسه.

وأعرب عضو مجمع البحوث الإسلامية، عن أمنياته بأن تختفي العادة السلبية تماما، كي تنعم الأنثى بحق التمتع بحياة سليمة دون أضرار نفسية أو جسدية في مقتبل العمر، واختتم حديثه قائلا: «لا تظلموا الأنثى، واتركوها بكامل صحتها النفسية والبدنية، تعيش حياتها كاملة في كل مراحلها».

حكم ختان الإناث في المسيحية

كما نشر المجلس القومي للأمومة والطفولة، فيديو آخر للقس هرمينا الكريم ذكي، في كنيسة السيدة العذراء، أوضح فيه حكم ختان الإناث في الديانة المسيحية، قائلا إنّ عملية الختان لا علاقة لها بالدين المسيحي، كما أنّ الكتاب المقدس أو العهد القديم أو الحديث، يخلو من أي نصوص تحث أو تأمر على ختان الإناث.

ولفت القس في الفيديو، إلى الأضرار الكبيرة التي تصاب بها الأنثى حال ختانها جسديا ونفسيا، قائلا: «الفتاة تصاب بأضرار نفسية عميقة تؤثر عليها في جميع مراحل حياتها».

ووجّه القس، رسالة إلى المواطنين، أكد فيها أنّ الختان لا علاقة له بالعفّة أو الطهارة كما يعتقد البعض، قائلا: «لا يوجد أي علاقه لختان البنات بفضائل العفة والطهارة وغيرها، فتلك الأمور هي أخلاق دينية يكتسبها الإنسان روحيا».