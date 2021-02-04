طبيب «ختان البنات» بقنا يتعهد: لن أفعل ذلك مستقبلا

قالت وحدة حماية الطفل في فرشوط، محافظة قنا، إن الطبيب الذي كان ينوي ختان مجموعة من الفتيات أعمارهن من 8 إلى 14 سنة، في إحدى قرى المركز، تعهد أنه لن يفعل ذلك في الوقت الحالي أو مستقبلا.

وأضافت الوحدة، في بيان لها، أن الطبيب اعترف بصحة البلاغ التي تلقته وحدة حماية الطفل، مشيرا إلى أن موعده مع أهالي القرية كان محدد له غدا الجمعة، ولكن عندما اقتنع بحديث أعضاء الوحدة أجزم أنه لن يقوم بختان البنات مرة أخرى.

وكانت وحدة حماية الطفل بفرشوط، أعلنت أن عملية ختان جماعية كانت ستتم لمجموعة من الفتيات، يترواح أعمارهم من 8 إلى 14 سنة، بإحدى قرى مركز فرشوط، غدا الجمعة، بعد وروود بلاغا من خط نجدة الطفل 16000، وعلى الفور تواصلت مع الطبيب المقدم ضده البلاغ، وأخذت التعهدات والإقرارات القانونية لعدم القيام بعمليات الختان نهائيا.

وقالت الوحدة في بيانها، إنها حفاظا على السرية، وإن الطبيب لم يفصح عن عدد الاطفال البنات الذي اتفق عليهن مع أهالي القرية ، الذي كان من المقرر أن يجري لهن عملية الختان، غدا الجمعة.

وتابعت الوحدة: «بلاغ مثل عمليات الختان، بنتعامل معاه كوحدة حماية، ولا نذهب إلى النيابة العامة؛ لأنه لا يوجد إثبات حالة، وبالتالي مفيش مجني عليه، ولكن القانون أعطى الحق كوحدة حماية باستدعاء الطبيب وأخذ التعهدات والإقرارات القانونية لعدم القيام بعمليات الختان نهائيا».