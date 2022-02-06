رئيس الوزراء يُرخص بإصدار عملات ذهبية وفضية بشعار «طب عين شمس»

رخَّص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لوزير المالية الدكتور محمد معيط، بإصدار عملات تذكارية من الذهب فئة جنيه واحد، ومن الفضة فئة 5 جنيهات بمناسبة احتفال كلية الطب في جامعة عين شمس باليوبيل الماسي على إنشائها، لتحمل تلك العملات التذكارية شعار كلية الطب.

سعر بيع العملة الذهبية التذكارية لطب عين شمس 9800 جنيه

وحدد رئيس مجلس الوزراء، سعر بيع العملات التذكارية الحاملة لشعار كلية الطب بجامعة عين شمس، لتكون 9800 جنيها للعملية التذكارية فئة الجنيه الواحد من الذهب.

ويكون سعر البيع 375 جنيها للعملة التذكارية فئة الخمسة جنيهات من الفضة، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء.

150 قطعة سيتم صكها كعملة ذهبية.. و1500 قطعة فضية بـ375 جنيها

ومن المُقرر أن يتم صك 150 قطعة ذهبية كـ عملة تذكارية حاملة شعار كلية الطب بجامعة عين شمس، بقطر 24 ملي متر، وسمك 1.06 ملي متر، ووزن 8 جرامات.

كما أنه من المُقرر أن يتم صك 1500 قطعة من العملة الفضية بقطر 37 ملي متر، وسمك 1.62 ملي متر، ووزن 17.5 جرام.