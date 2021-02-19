أطباء ومهندسون وشرطة.. عملات تذكارية للمؤسسات المميزة في شهرين

تستمر الدولة في تكريمها وتقديرها للفئات والوظائف المختلفة والمؤثرة في الدولة، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 8 لعام 2021، لإصدارعملات تذكارية من الذهب والفضة، وذلك احتفالا بمرور 100 عام على إنشاء جمعية المهندسين المصرية، وتم نشر القرار في الجريدة المصرية.

لم تكن تلك المرة الأولى التي تقرر فيها الحكومة إصدار عملات تذكارية وللتداول، لهيئات ومؤسسات معينة، فمنذ عام 2021، أصدرت عملات تذكارية لمؤسستين مختلفتين، تقديرًا لجهودهما المبذولة في مجالات مختلفة، وبالتحديد في هذه الأيام التي يعيش فيها العالم في جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والذي تسبب في تداعيات كبرى أثرت على العالم أجمع.

3 ملايين عملة معدينة فئة «جنيه» احتفالا بعيد الشرطة

في الخميس 14 يناير الماضي، أعلنت مصلحة «سك العملة»، التابعة لوزارة المالية، أنها ستطرح 3 ملايين جنيه، لعملات معدنية من فئة «جنيه»، عليها شعار عيد الشرطة، الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام.

وجاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، وأعلن في بيانه الرسمي، عن استصدار العملات المعدنية، على أن تكون للتداول، وليست تذكارية فقط، مثل بعض العملات التذكارية التي يتم إصدارها، احتفاءً بعيد الشرطة في 25 يناير، مستندين على نص القانون رقم 94 لسنة 1983، بنظام النقود في جمهورية مصر العربية، والذي تتيح المادة 11 منه إصدار عملات تذكارية، بشرط أن تتم الموافقة عليها من مجلس الوزراء.

15 مليون قطعة معدنية تقديرًا لـ«فرق مصر الطبية»

وفي مطلع نوفمبر الماضي، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن طرح 10 ملايين عملة معدنية من فئة «جنيه»، و5 ملايين عملة من فئة «خمسين قرشًا»، بإجمالي 15 مليون قطعة، مدون عليها شعار «فرق مصر الطبية»، وذلك تقديرًا لجهودهم الكبيرة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وإنقاذ حياة اللآلاف من المصريين.

وأكد وزير المالية، أن قرار إصدار عملات معدنية لأطباء مصر توثيقًا لدور «جيش مصر الأبيض» خلال أزمة فيروس «كوفيد 19»، وتصديها ببسالة للأزمة التي أثرت على جميع دول العالم.