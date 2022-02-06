الغرف التجارية: مصر استوردت هدايا عيد الحب بـ 18مليون دولار

قبل أيام من عيد الحب العالمي الذي يوافق 14 فبراير من كل عام، قال تجار لعب الأطفال والهدايا بالغرف التجارية، إن مصر استوردت هدايا لعيد الحب بقيمة 18 مليون دولار مقابل 32 مليون دولار خلال السنوات الماضية.

أسباب تراجع هدايا عيد الحب

وأرجع التجار أسباب تراجع الاستيراد، إلى عدة عوامل منها تراجع القوة الشرائية والدروس الخصوصية وارتفاع أسعار الشحن العالمي، وبحسب بركات صفا، نائب مستورد لعب الأطفال وهدايا بغرفة القاهرة، لـ«الوطن»، قال إن المستوردين استعدوا للمناسبة فى يناير من العام الجاري، وقبيل إجازة الصينيين التى تبدأ من 27 يناير وتنتهي حتى آخر شهر فبراير الجاري.

المولات ومواقع التسوق الإلكترونى تخطف زبون الأسواق الشعبية

وأوضح «صفا» أن محلات المولات والتسوق الإلكترونى الأكثر بيعا لهدايا عيد الحب، خلال تلك الفترة مقارنة بالأسواق والمناطق الشعبية، حيث يتوجه عدد كبير من المواطنين إليها لتناول الطعام خارج المنزل وشراء الهدايا.

وأكد نائب مستورد لعب الأطفال وهدايا بغرفة القاهرة، أن المحلات ومنصات الشراء الجماعي ومواقع التسوق الإلكتروني يوجد فيها منافسة سعرية لجذب أكبر عدد من العملاء من خلال عروض سعرية وتخفيضات عيد الحب، التي تصل إلى 25% خاصة على الهواتف المحمولة والعطور ومستحضرات التجميل، وهو ما ساهم في انعاش المبيعات وتصريف المخزون من السلع، ولو بشكل مؤقت.

وأرجع «صفا» ذلك إلى أن تصريف المخزون من أهم مزايا عيد الحب العالمي حيث يهدف التاجر من ذلك إلى دوران رأس المال.

أسعار هدايا عيد الحب

وذكر «صفا» أن منتجات «الفرو» تباع بأسعار تتراوح ما بين 40 جنيها و1000 جنيه، حسب الحجم واللون والمادة الخام المصنعة، وتباع الميداليات بأسعار تبدا من 10 جنيهات، ويباع بوكس الهدايا بأسعار تتراوح ما بين 60 و100 جنيه، وتباع المجات والأكواب بأسعار مختلفة حسب المكان ونوع المج، وتبدأ الأسعار من 30 جنيه في حالة شراء مج سادة وتصل إلى 80 و100 في حالة الكتابة أو طباعة الكلمات أو الصور على مج الفالنتين داي، وتباع الشموع العطرية من 15 جنيها وحتى 200 جنيه حسب نوع وحجم الشمع العطري.

كما يمكن اختيار تشكيلة مجموعة مثل تي شيرت ومج ووسادة أو دبدوب مطبوع عليهم صور معينة وهو الأكثر مبيعا، وتوقع «صفا» انتعاشة محدودة فى مبيعات هدايا عيد الحب العالمي هذا العام.