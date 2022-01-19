أيتن عامر تكشف لـ «الوطن» عن استعدادها لطرح أغنية جديدة في عيد الحب

حققت الفنانة أيتن عامر نجاحاً كبيراً خلال الأيام الماضية بعد طرح فيديو كليب أغنيتها الأولى «بناقص»، التي قامت بطرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحصدت الأغنية منذ طرحها العديد من إشادات الجمهور، كما اقتربت من تحقيق 3 ملايين مشاهدة خلال 10 أيام.

أيتن عامر: شغالة على أغنية لعيد الحب

وكشفت أيتن عامر في تصريح خاص لـ «الوطن»، أنها تعمل في الوقت الحالي على أغنية جديدة تستعد لطرحها في عيد الحب القادم، قائلة: «شغالة على أغنية جديدة هتنزل في الفلانتين، وهتتصور برا مصر».

أيتن عامر: فكرة عمل ألبوم غنائي ليست مطروحة الآن

كما تستعد أيتن عامر خلال الفترة المقبلة لطرح المزيد من الأغاني السينجل، بجانب تركيزها في الأعمال السينمائية والدرامية، كما نفت نيتها في إصدار ألبوم غنائي خلال الفترة الحالية بسبب انشغالها في الأعمال الدرامية، موضحة: «مش عارفة هيكون عندي النية أعمل ألبوم ولا لأ، بس الفكرة مش مطروحة خالص دلوقتي، لأني مشغولة في أعمالي الدرامية والسينمائية، وهشتغل دلوقتي على الأغاني السينجل».

أيتن عامر: بجهز لعمل حفلات غنائية

وعن إحيائها للحفلات الغنائية، أشارت «عامر»: «أعتقد إني هعمل حفلات والموضوع هيبقى احترافي بشكل أكبر، وبجهز لدا من دلوقتي».

أيتن عامر تشارك في مسلسل الرواية

يذكر أن أيتن عامر تعاقدت الفترة الماضية على المشاركة في مسلسل «الرواية» بطولة الفنان أحمد فهمي، شيري عادل، أحمد الشامي، محمود عبد المغني، ثراء جبيل، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار الـ 10 حلقات حول جريمة قتل غامضة تقع داخل أحد العروض المسرحية.