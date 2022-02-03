وائل كفوري يحيي حفلا بموسم الرياض اليوم ويستعد لمهرجان عيد الحب في دبي

يستعد الفنان وائل كفوري، اليوم، لإحياء حفل غنائي على مسرح أبو بكر سالم، في السعودية ضمن فاعليات موسم الرياض، وترافقه في الحفل المطربة العراقية رحمة رياض.

وائل كفوري يروج لحفله في موسم الرياض

وروج الفنان وائل كفوري للحفل من خلال حسابة الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، حيث نشر البوستر الرسمي للحفل الذي يجمعه برحمة رياض، وعلق عليه قائلًا: «حفل جديد في الرياض مرة أخرى... احفظوا التاريخ 3 فبراير»، ومن المقرر أن يقدم «كفوري» خلال الحفل باقة من أغانيه الجديدة والقديمة.

وائل كفوري في الرياض برفقة نانسي

ولم يكن حفل اليوم هو الأول لوائل كفوري في موسم الرياض، حيث أحيا يوم 10 ديسمبر الماضي حفلا غنائيا ضخما برفقة الفنانة نانسي عجرم، وقدما مجموعة متنوعة من أجمل أغانيهما.

«البنت القوية» لوائل كفوري تحقق 108 ملايين مشاهدة

يُذكر أن «كفوري» طرح منذ أشهر فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان «البنت القوية»، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت 108 ملايين مشاهدة عبر «يوتيوب»، وهي من كلمات وألحان سليم عساف.

وائل كفوري يحيي حفلا غنائيا في دبي 10 فبراير

كما يستعد وائل كفوري لإحياء حفل جديد في دبي يوم 12 فبراير الجاري في الساعة السابعة والنصف مساءًا، ضمن حفلات الاحتفال بعيد الحب، وتبدأ أسعار التذاكر من 200 درهم.