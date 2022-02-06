علي إدريس: عندنا أزمة في كتابة السيناريو.. وهنيدي دمه خفيف جدًا.. فيديو

استضاف برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد على القناة الأولى والفضائية المصرية، المخرج الكبير علي إدريس، وأعرب المخرج الكبير علي إدريس، عن سعادته بالعمل مع محمود ياسين، ولبنى عبد العزيز، قائلًا: «سعيد بتجربتي مع الفنانين الكبار، العظيم الراحل محمود ياسين، ولبنى عبد العزيز رقيقة السينما المصرية، كنت أتواجد بالتصوير ومش مصدق إني بشتغل معاها».

تجربة «أصحاب ولا بيزنس»

وعلق علي إدريس على تجربته مع فيلم «أصحاب ولا بيزنس»، قائلا: «الأشقاء في لبنان وفلسطين، ساعدونا لكشف تفاصيل أكثر عن حياة الناس في المخيمات، وتم تغيير سيناريو الفيلم، وصورنا مظاهرات حقيقية في عين الحلوة مخيم للاجئين فلسطينيين، في جنوب لبنان».

أزمة كتابة السيناريو

وتحدث المخرج علي إدريس، عن أزمات كتابة السيناريو، قائلًا: «عندنا أزمة ورق، وأزمة في كتابة السيناريو ، وأصبح هناك كتاب سيناريو ينقلون الأفلام الأجنبية بدون معالجة، وبدون تغيير خط واحد وبدون إبداع أو فكر».

وتحدث المخرج علي إدريس، عن علاقته بالفنان محمد هنيدي، قائلا: «هنيدي دمه خفيف جدًا وربنا أنعم عليه بالقبول، والكيماء ركبت ما بينا، من أول تعارفنا في معهد السينما»، موضحا أنه رشح هنيدي في مسلسل «البخيل وأنا»، وكان في هذا الوقت يقدم مسرحيات لمسرح الجامعة، شارحا: «عمل الدور كويس وكانت وجهة نظري في محلها، والاختيار كان موفق».

وواصل على إدريس، «ربنا مخذلنيش وقلت إن هنيدي ممثل شاطر، والحمد لله دلوقتي بيحقق نجاحات عظيمة»، مشيرًا إلى أن أهم ما كان يميز علاقته بالفنان محمد هنيدي هو حب التراث، مستطردًا: «بنحب الجمل القديمة والمشاهد، وإحنا من عشاق نجيب الريحاني».