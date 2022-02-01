في عيد ميلاد محمد هنيدي: تعرف على أكثر موقف محرج في حياته «فيديو»

تعرض الفنان محمد هنيدي لعدد من المواقف المحرجة خلال مشواره الفني، باعتباره من أكبر نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي، ويحتفل هنيدي، اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده الـ 57، إذ أنه من مواليد 1 فبراير 1965، ونعرض خلال هذ التقرير أبرز تلك المواقف المحرجة.

هاتف محمد هنيدي يرن على الهواء

تعرض الفنان محمد هنيدي لموقف محرج، خلال استضافته في أحد البرامج، إذ رن هاتفه المحمول، مما أدى إلى إنهاء المذيعة الحوار معه، ليشكرها ويرد على تليفونه.

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هنيدي وعمدة بنها

تحدث الفنان محمد هنيدي أنه بعد تقديمه فيلم «همام في أمستردام»، عرض عليه الغناء في الأفراح الشعبية، واتصل به عمدة من بنها من أجل الغناء في أحد الأفراح، وقال هنيدي، «هتكسف أوي أغني على المسرح وأنا مش مطرب».

نشاط فني لمحمد هنيدي خلال الفترة الأخيرة

يعيش الفنان محمد هنيدي حالة من النشاط الفني خلال الفترة الأخيرة، إذ أنه يجهز لأكثر من مشروع فني منهم فيلم «الجواهرجي» الذي انتهي من تصويره، والمقرر عرضه هذا العام، بعد النجاح الذي قدمه من خلال فيلم «الإنس والنمس» مع منة شلبي، وكان العمل يدور في إطار من الكوميديا، كما تعود الجمهور على هنيدي.

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وبعد نجاح مسرحيته «سلام مربع»، العام الماضي، يستعد هنيدي لتقديم عمل مسرحي جديد خلال هذا العام، ومن المحتمل غيابه عن السباق الرمضاني، بسبب انشغاله بالسينما في الوقت الحالي.