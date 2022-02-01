في عيد ميلاد محمد هنيدي.. تعرف على أول أجر حصل عليه

يحتفل اليوم الفنان محمد هنيدي بعيد ميلاده الـ 57، فهو من مواليد 1 فبراير 1965، ويمارس الفن منذ أكثر من 30 عاما، قدم خلالها أعمالا فنية كوميدية، تنوعت بين المسرح والسينما والتلفزيون، جعلت «إفيهاته» حاضرة على لسان الجميع.

أول أجر حصل عليه محمد هنيدي

بدأ الفنان محمد هنيدي مسيرته الفنية بمتاعب مثله مثل الكثيرين ممن يبحثون عن تحقيق أهدافهم، حتى وان كان المقابل ضئيل إلا أن الشعور بالسعادة هو الوحيد الذي يسيطر عليك، وكشف هنيدي في لقائه مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» عن أول أجر حصل عليه في الدراما التليفزيونية وكان 750 جنيها عن دوره في مسلسل «البخيل وأنا» مع الفنان الراحل فريد شوقي.

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هنيدي يكشف تفاصيل البخيل وأنا

قال هنيدي: «المخرج الكبير علي إدريس كان زميلي في المعهد، وعلى طول مع بعض، وأعرف انه مساعد مخرج فقولتله: أي دور افتكرني بيه»، متابعا أنه ذات يوم أخبره أن هناك دور في مسلسل أستاذ فريد شوقي فكاد يغمى عليه وأخبرته أنه يريد ولو مشهد واحد، وبالفعل أخبره أن هناك فنان مرشح لهذا الدور ولكن فريد شوقي غير مقتنع به، وذهب هنيدي إلى المكتب الخاص بشركة الإنتاج وتم اختياره.

وكشف أنه كان متوتر للغاية ولكن الشيء الوحيد الذي جعله يشعر بطمأنينة هي ابتسامة من فريد شوقي له بمجرد دخوله المكان، وبالفعل قام بأداء المشهد أمامهم وتم الموافقة عليه وحصل على 750 جنيها مقابل الدور وكان في قمة سعادته.