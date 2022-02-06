«القومي للاتصالات» يخصص ترددات جديدة لـ«أورنج» بـ440 مليون دولار

خصص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ترددات جديدة لشركة أورنج مصر بعرض 30 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بنظام TDD مقابل 440 مليون دولار أمريكا، وذلك لاستخدامها في تقديم خدمات التليفون المحمول داخل جمهورية مصر العربية، وقد وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة أورنج مصر على اتفاقية ملحق لترخيص خدمات المحمول الصادر للشركة ليتيح لها استخدام الترددات الجديدة.

وأضاف «القومي لتنظيم الاتصالات» في بيان، أن تلك الخطوة تأتي استكمالا لعملية الطرح التي قام بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغرض تخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 80 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز بنظام TDD، والتي أسفرت عن حصول شركات فودافون مصر، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة اتصالات مصر على النطاقات الترددية، وذلك مقابل 1.170 مليار دولار أمريكي.

ووفقاً للاتفاقية الجديدة مع شركة أورنج مصر؛ فقد حصلت الشركة على نطاق ترددي بعرض 30 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز بنظام TDD مقابل 440 مليون دولار أمريكي ليصبح إجمالي مقابل تخصيص النطاقات الترددية في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز لشركات المحمول الأربعة 1.610 مليار دولار أمريكي.

الخطوة في إطار خطة تحسين جودة خدمات الاتصالات

وأشار إلى أن هذه الخطوة في إطار الخطة الشاملة لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين في جمهورية مصر العربية، حيث تم وضع معايير جديدة باتفاقية الملحق الموقعة مع شركة أورنج مصر لرفع مستوى خدمات الاتصالات المقدمة في السوق المصري «خدمات صوتية – خدمات نقل بيانات» بما يتماشى مع أعلى المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها.

تشغيل الترددات سيسهم في إحداث نقلة نوعية

وتابع «القومي لتنظيم الاتصالات» أن تشغيل الترددات الجديدة التي تم طرحها للشركات سيسهم في إحداث نقلة نوعية بجودة خدمات الاتصالات، ورفع درجة جاهزية تلك الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية، وذلك على النحو الذي يواكب حجم الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات بالسوق المصري، ويدعم عمليات التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية.