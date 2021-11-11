خدمات تطبيق my ntra من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمستخدمي المحمول

تصدر تطبيق my ntra الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محركات البحث، الذي أطلقه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمستخدمي المحمول لتيسير خدمات الاتصالات الأساسية للمستخدمين من الأفراد والشركات، والذي يمكن من خلاله الحصول على مجموعة من الخدمات التفاعلية من خلال استخدام الهاتف المحمول دون الحاجة إلى التواصل مع مراكز الاتصال أو الانتقال إلى أفرع الشركات، ويأتي هذا التطبيق نتاجًا لما رصده الجهاز من شكاوى واحتياجات المستخدمين بالسوق المصري، ويعد من التطبيقات الرائدة عالميًا من حيث عدد الخدمات المقدمة وتكاملها للمستخدم النهائي، ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على تيسير طرق الحصول خدمات الاتصالات وتعزيز طرق التواصل مع المستخدمين وتماشيًا مع سياسة الدولة في دعم عملية التحول الرقمي.

تفاصيل تطبيق my ntra

ـ تطبيق My NTRA يعمل على التيسير على المستخدمين من خلال توفير الجهد والوقت واختصار الفترة الزمنية للحصول على الخدمات والحصول عليها بشكل الكتروني باستخدام الهاتف المحمول.

ـ أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتطبيق دليل كامل عن حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات بالسوق المصري، وقسم (أرقام تهمك) الذي يحتوي على قائمة بكافة الأرقام المختصرة لخدمات الطوارئ وللجهات الحكومية التي قد يحتاج المستخدم التواصل معها، وقسم (منافذ البيع) والذي يتضمن دليل عن توزيع أماكن منافذ بيع المشغلين.

ـ يتضمن التطبيق قسما لخدمات الشركات الذي يمكن من خلاله انهاء جميع الإجراءات الخاصة بتصاريح وتراخيص الاتصالات وإجراءات الإفراجات الجمركية والحصول على خدمات الجهاز بشكل إلكتروني، وتشمل هذه الخدمات خدمات اعتماد النوع وخدمات إصدار تصاريح استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات، مع إمكانية متابعة حالة الطلبات المقدمة مسبقًا.

خدمات تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

ـ يحتوي تطبيق My NTRA على العديد من الخدمات التفاعلية للمستخدمين من الأفراد، الخدمة الأولى هي (منظومة الشكاوى) والتي يستطيع المستخدم من خلالها تصعيد شكوى للجهاز من مشغل الخدمة في حالة عدم التمكن من حل الشكوى معه، أو الاستعلام عن الشكاوى المقدمة بالفعل ومتابعتها.

ـ الخدمة الثانية (نقل الأرقام) التي يستطيع المستخدم من خلالها الاستعلام عن حالة طلب التحويل بين الشبكات بنفس الرقم والذي أصبح يتم مجانًا وخلال 24 ساعة.

ـ الخدمة الثالثة (اختبار سرعة الانترنت) التي تمكن المستخدم من اختبار وقياس سرعة خدمات الانترنت المتصلة بالهاتف المحمول سواء من خلال الــWiFi أو الانترنت المحمول.

ـ الخدمة الرابعة (خريطة الجودة للمشغلين) التي تتيح للمستخدم معرفة مستوى جودة خدمات الصوت والبيانات بالمنطقة التي يحددها بواسطة خريطة تفاعلية، لتمكينه من الحصول على الخدمة الأفضل له.

ـ الخدمة الخامسة (تعريفتي) التي يستطيع المستخدم من خلالها الاستعلام عن أو إلغاء الخدمات الترفيهية للمحمول، وأيضًا التعرف على كافة الباقات والأنظمة الأنسب لقدرته الشرائية أو الاستهلاك الشهري الخاص به لدى شركات المحمول العاملة بالسوق المصري.

ـ والخدمة السادسة (أرقامي) التي يستطيع المستخدم من خلالها معرفة عدد الخطوط المسجلة باسمه لدى كل شركة من شركات المحمول العاملة بالسوق المصري وذلك باستخدام الرقم القومي، وهي الخدمة التي من شأنها الحفاظ على خصوصية المشتركين والحد من الاحتيالات.

خطوات الاستفادة من تطبيق my ntra

ـ للاستفادة من الخدمات التفاعلية للتطبيق، يتطلب من المستخدم التسجيل من خلال تقديم البيانات الصحيحة المتمثلة في رقم الهاتف المحمول والرقم القومي الخاص به، ويمكن تحميل تطبيق My NTRA لمستخدمي أنظمة تشغيلAndroid من خلال المتجر الالكتروني Play Store ولأنظمة تشغيل iOS من خلال المتجر الالكتروني App Store، ويدعم التطبيق اللغتين العربية والانجليزية وفقًا لإعدادات اللغة بالهاتف المحمول.

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تطبيق my ntra جاء تماشيًا مع توجه الدولة في دعم عملية التحول الرقمي وتبني التكنولوجيات المتقدمة وتطويعها لتطوير أداء الأعمال وبناء منظومة عمل رقمية لخدمة مستخدمي خدمات الاتصالات.