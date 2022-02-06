تفاصيل تعيين 150 ألف مدرس لسد العجز بالمدارس حتى يوليو 2026

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة اعتمدت مخصصات لتعيين 150 ألف مدرس على مدار الـ 5 سنوات المقبلة وحتى العام المالي 2026-2027.

تدبير مخصصات مالية لبدء تعيين المدرسين

وأضاف «معيط» لـ«الوطن» أن وزارة المالية ستبدأ في تدبير مخصصات مالية لبدء تعيين الدفعة الأولى من المدرسين بنحو 30 ألف مدرس بداية من شهر يوليو المقبل مع بداية العام المالي الجديد 2022- 2023 ثم تضمين مخصصات مالية لتعيين الدفعة الثانية في يوليو 2023 مع مطلع العام المالي 2023-2024 ثم تعيين الدفعة الثالثة بنحو 30 ألف مدرس في يوليو 2024 ثم الدفعة الرابعة في يوليو 2025 وأخيراً الدفعة الأخيرة في يوليو 2026 مع بداية العام المالي 2026-2027.

وقال وزير المالية إن تكلفة المخصصات الجديدة في العام المالي الجديد 2022-2023 بداية من يوليو المقبل التي ستتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 45 مليار جنيه متضمنة رفع الحد الأدني للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه.

مشروع موازنة العام المالي الجديد

وأشار «معيط» إلى أن مشروع موازنة العام المالي الجديد المقرر أن ينطلق في شهر يوليو سيتم إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها قبل 31 مارس المقبل تتضمن مخصصات العلاوة الخاصة بالعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنحو 7% بقيمة 8 مليارات جنيه إلى جانب علاوة دورية بالنسبة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أيضا بنسبة 7% من الأجر الأساسي، إضافة إلى زيادة الحافز الإضافي لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة بقيمة تصل إلى 18 مليار جنيه تقريباً.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور مع مطلع العام الجاري بمقدار 300 جنيه ليرتفع من 2400 جنيه ليصل إلى 2700 جنيه مع إقرار علاوة دورية وخاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين.