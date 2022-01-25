القطاع الخاص يصرف الحد الأدنى للأجور خلال أيام لأول مرة

طال انتظار العاملين في القطاع الخاص لزيادة رواتبهم ورفع الحد الأدنى للأجور الذي أعلن العام الماضي 2021، حيث أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيبدأ العاملين في القطاع الخاص بصرف مرتباتهم بعد زيادة الحد الأدنى للأجور لأول مره عقب الزيادة، الذي أعلنها المجلس القومي للأجور ويقدر بـ 2400 جنيه.

ومن جانبه قال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، إنه سيتم بدء صرف المرتبات على القطاعات التي طبق عليها الحد الأدنى للأجور، دون استثنائها خلال مرتب شهر يناير الحالي لعام 2022، بحيث يكون الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص 2400 جنيه.

وأضاف بدوي في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين عدا القطاعات التي تم تطبيق الاستثناءات عليها وهي الشركات التي تضررت من إغلاق جائحة كورونا بشكل كبير مثل قطاعات السياحة وغيرها، وذلك على أن ستتثنى هذه القطاعات من التطبيق بشكل مؤقت وليس دائم، حيث سيتم دراسة حالة هذه القطاعات بشكل دوري لمعرفة مدى إمكانية توفير الحد الأدنى للأجور للعاملين بها.

3090 طلب لمنشآت فردية تطالب بالإعفاء من الحد الأدنى

وأعلن المجلس عقب إقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، في وقت سابق أنه تلقى نحو 3090 طلب لمنشآت فردية، بالإضافة إلى نحو 30 قطاعًا خلال الفترة الماضية، لتأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور لديها، وأقر «القومي للأجور»، التأجيل للمنشآت التي تقدمت بطلبات استثناء، نتيجة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، حتى نهاية منتصف فبراير المقبل.

وأشار إلى أنه في حال تعرض المؤسسة لظروف اقتصادية صعبة يتم إعفائها من صرف الحد الأدنى للأجور للعاملين، وذلك بعد التقدم استثناء من الالتزام إلى المجلس القومي للأجور للنظر فيه ودراسة الحالة الاقتصادية للمؤسسة.

ويعمل المجلس القومي للأجور، بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي خاصة للقطاع الخاص، بما يأتي لمراعاة نفقات المعيشة وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ووضع السياسات الخاصة بالحدود الدنيا والقصوى للأجور، وتقديم المقترحات في هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة.