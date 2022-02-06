إشادات مغربية وعالمية بفرق إنقاذ الطفل ريان.. رغم وفاته

لم تقلل وفاة الطفل ريان المغربي، مساء أمس، جراء سقوطه، ظهر الثلاثاء الماضي، في البئر، من قيمة ما بذله رجال الإنقاذ المغاربة على مدار خمسة أيام في محاولة مستميته لإنقاذ الطفل، ومن تقدير المغرب لجهودهم.

وأكد المغرب تقديره لرجال الإنقاذ، بداية من ملك المغرب محمد السادس، الذي أعرب عن تعازيه لأسرة الطفل ريان، أن يؤكد تقديره للجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف السلطات والقوات العمومية، وذلك حسبما نقل بيان الديوان الملكي المغربي.

عمل جبار ومجهودات كبيرة لرجال الإنقاذ

رئيس مجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة عمر مورو، تقدم باسمه وباسم كافة عضوات وأعضاء مجلس الجهة، بأصدق عبارات العزاء والمواساة إلى والدي الفقيد وعائلته وأحبته، وأشاد كذلك بما وصفه بالعمل الجبار والمجهودات الحثيثة التي بذلتها فرق الإشراف والإنقاذ على امتداد ساعات الليل والنهار ولأيام متواصلة، حسبما ذكرت صحيفة هسبريس الجزائرية.

ومن خارج المغرب، لم ينس الهداف الجزائري ولاعب نادي مانشستر سيتي، رياض محرز، خلال ترحمه على الطفل ريان، أن يشيد بفرق الإنقاذ، قائلا لهم على موقع فيس بوك: لن نشكركم أبدا كما تستحقون.

تدريبات دولية وشهادات أممية لرجال الوقاية المدنية

وكانت جريدة «هسبريس» الجزائرية قد ألقت الضوء على رجال الحماية المدنية الذين شاركوا في عملية إنقاذ الطفل ريان المغربي، مشيرة إلى أنهم يحظون بشواهد أممية واعتراف دولي.

وقال مصدر رسمي لـ«هسبريس» إن أفراد الوقاية المدنية الذين شاركوا في عملية الإنقاذ يتمتعون بأهلية أممية لممارسة مهامهم، وخضعوا لتدريبات في الأمم المتحدة.

ومنذ صباح الأربعاء الماضي، شارك رجال الحماية المدنية المغاربة وغيرهم من فرق الإنقاذ المتخصصة، في محاولة إنقاذ الطفل ريان المغربي الذي سقط في بئر حفرها والده للحصول على الماء، على عمق 32 مترا، وسط عقبات وتحديات مختلفة، عادة ما كان يتم التغلب عليها تباعا، لكن بعد الوصول للطفل اتضح أنه توفي في مفاجأة أحزنت الملايين حول العالم.