كيفية صلاة الغائب وشروطها.. بعد وفاة الطفل ريان

احتل الحزن قلوب جميع العرب بعد بيان وفاة الطفل المغربي ريان، عقب 5 أيام من سقوطه داخل بئر، وتساءل البعض على موقع البحث العالمي «جوجل» عن كيفية صلاة الغائب وشروطها، وتعرض «الوطن» في هذه السطور كيفية صلاة الغائب وشروطها.

كيفية أداء صلاة الغائب

وفي هذا الصدد قال الدكتور محمود الصاوي، وكيل كلية الإعلام بجامعة الأزهر سابقا، إن كيفية صلاة الغائب وشروطها وضحها الإسلام والسنة النبوية، وصلاة الغائب هي كصلاة الجنازة وتصلى مثلها حيث التكبيرة الأولى: أن يكبر ثم يقرأ الفاتحة، والتكبيرة الثانية: ثم يكبر التكبيرة الثانية ثم يقرأ النصف الأخير من التشهد «الصلاة الإبراهيمية»، والتكبيرة الثالثة: ثم يكبر التكبيرة الثالثة ثم يدعو للميت بما شاء من الأدعية، والتكبيرة الرابعة: ثم يكبر التكبيرة الرابعة ثم يقول «اللهم لا تحرمنا أجره ولا تَفتِنـّا بعده واغفر اللهم لنا وله»، ويدعو للميت ولجميع المسلمين وينهي صلاته بالتسليم.

شروط صلاة الغائب

وأضاف وكيل كلية الإعلام بالأزهر سابقا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإسلام وضح كيفية صلاة الغائب وشروطها، حيث يشترط لصلاة الجنازة، النية واستقبال القبلة، كما يشترط الطهارة من الحدثين، وصلاة الجنازة أربع تكبيرات لا أذان فيها ولا إقامة، ولا ركوع ولا سجود، ولا يشترط فيها الجماعة.

صلاة الغائب على الطفل ريان

وأوضح «الصاوي»، أنه يجوز أن يصلي الشخص صلاة الغائب على الطفل المغربي ريان الذي توفي منذ قليل بعد أن ظل في البئر أكثر من خمسة أيام، ولكن مع الالتزام بكيفية صلاة الغائب وشروطها، مؤكدا أن الطفل ريان مات شهيدا، ولكن يغسل ويكفن، كما وجَّه العزاء إلى أسرة الطفل ريان في وفاته، ودعا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.