رئيس البرلمان العربي يقدم التعازي للعاهل المغربي في وفاة الطفل ريان

قدم رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، اليوم الأحد، العزاء للعاهل المغربي الملك محمد السادس، والشعب المغربي، في وفاة الطفل ريان «5 سنوات».

وكان الطفل المغربي ريان، ظل عالقًا لأكثر من 100 ساعة في بئر بإقليم شفشاون‬ المغربي، فيما استحوذت محاولات إنقاذه على اهتمام العالم‬، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

العسومي يقدم التعازي لأسرة الطفل ريان

وقال العسومي، في بيان، إنه يعرب عن أحر تعازيه وأصدق مواساته للملك محمد السادس، وللشعب المغربي، ولأسرة ريان في هذا المصاب الأليم، وثمن العسومي، جهود فرق الإنقاذ المغربية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وكانت السلطات المغربية، انتشلت مساء أمس السبت، الطفل المغربي ريان، الذي سقط في بئر يزيد عمقها على 30 مترا شمال المملكة المغربية، منذ يوم الثلاثاء الماضي، فيما تجمع مئات الأشخاص في موقع البئر، دعما لرجال الإنقاذ وترقبا لعملية إخراج الطفل ريان، فيما تطوع آخرون للمشاركة في عملية الحفر، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

إخراج الطفل ريان وسط دعوات: «لا إله إلا الله ريان حبيب الله»

وجرى إخراج الطفل ريان، وسط تكبيرات المحتشدين حول مكان الحادث، ودعوات «لا إله إلا الله ريان حبيب الله»، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وكان الديوان الملكي المغربي، قال في وقت سابق، إن عاهل البلاد الملك محمد السادس، قدم تعازيه لـ خالد أورام، ووسيمة خرشيش، والدي الطفل ريان، في اتصال هاتفي.

جدير بالذكر، أن فرق الإنقاذ المغربية، استخدمت الحفارات الآلية في عملية حفر معقدة لإخراج الطفل ريان، من فتحة قطرها 45 سم، مما كان يحول دون وصول المنقذين له.