المغرب يبدأ ردم البئر التي سقط بها ريان.. مشهد رهيب (فيديو)

بدأت السلطات المغربية قبل قليل، ردم البئر التي سقط فيها الطفل ريان قبل 5 أيام، بعد أقل من 24 ساعة على الإعلان الرسمي عن وفاة الطفل، في حادث أثار حالة من الحزن الشديد وسط المغاربة والعالم العربي وكل من تابع قضية الطفل حول العالم.

ردم البئر التي سقط فيها ريان

ونقل تلفزيون «شوف المغربي» قبل قليل، لقطات مصورة للسلطات المغربية أثناء ردم البئر الواقعة في منطقة «شفشاون» شمال المغرب، والتي يبلغ عمقها 62 مترا وتعلق ريان عند فتحة بعمق 32 مترا، وعلقت القناة على عمليات الردم، قائلة إنّ المشهد رهيب وسيُبكي الجميع.