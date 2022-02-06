هل كان ريان ضحية أعمال سحر؟.. إعلامية مغربية توضح

خلال الساعات الماضية وربما نتيجة الصدمة لوفاة الطفل المغربي ريان، جرى تداول معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الطفل ريان كان ضحية أعمال سحر، وأنه أسقط في البئر عمدا ضمن تلك الأعمال، وقضى الطفل 5 أيام تقريبا داخل البئر التي يبلغ عمقها 62 مترا، بينما علق هو عند 32 مترا.

وأعلن الديوان الملكي المغربي، مساء أمس، وبشكل رسمي وفاة الطفل ريان، لكن كان ذلك بعد دقائق معدودة من إخراجه من البئر ونقله عبر الإسعاف.

مريم فساحي: الأمر مستبعد.. الطفل سقط سهوا في البئر

في هذا السياق، قالت الإعلامية المغربية مريم فساحي، في تصريح لـ«الوطن»، إن كل هذه الآراء التي تم تداولها بأن يكون الطفل ريان ضحية أعمال سحر غير صحيحة بالمرة، لافتة إلى أنه كانت هناك معلومات أن ريان توفى منذ يوم الجمعة.

وأضافت الإعلامية المغربية أنه كانت على اتصال مباشر مع المواطن خالد والد الطفل ريان وعمه، وأكدا على أنه كان فقط يلعب قريبا من البئر، ولم ينتبهوا له، وأنهم ظنوا في البداية أنه اختفى في مكان ما، أو يكون خطف، لكن تبين أنه سقط في البئر.

الإعلامية المغربية: تفاصيل وفاة «ريان» ليست من طرق السحر

وأوضحت «فساحي»، في تصريحاتها لـ«الوطن»، أنه أيضا طريقة ريان ليست من الطرق التي تستخدم في أعمال السحر، مضيفة: «لهذا فالحديث عن أن ريان ضحية لأعمال سحر أمر مستبعد تماما».

ولفتت الإعلامية المغربية من جانب آخر إلى أنه حتى وقت إخراج الطفل ريان كانت السلطات المعنية تبلغهم بأنه لا يزال على قيد الحياة، وأنه تناول الطعام الذي أدخل له، لكن كانت المفاجأة أنه أعلنت وفاته بعد نقله في الإسعاف.

ومن المتوقع أن يتم دفن «ريان» اليوم في مسقط رأسه بـ«شفشاون» شمال المغرب، وتشير توقعات أخرى إلى إمكانية تشييعه بجنازة رسمية.