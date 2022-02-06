«جمال» ترزي المشاهير في كفر الشيخ: «تمن الجلابية أغلى من أشيك بدلة»

الـ«الجلابية» يرتديها الكبير والصغير، العمد والمشاهير الفقير والغني، فهي زي رسمي في كل البيوت المصرية، ومنها أشكال وألوان، ومازال هناك أشخاص متخصصون في صناعتها، بينهم جمال محمود غازي، ابن محافظة كفر الشيخ، أشهر ترزي جلباب بلدي في المحافظة، حيث يعمل في الصنعة منذ 20 عاما.

20 عاما في المهنة

يجلس «جمال» في محل صغير بمدينة كفر الشيخ، بين ماكينة خياطة، ومتر قماش، وطباشيرة ومسطرة، ومجموعة من الخيوط والأبر وعدد من أتواب القماش الصوف وغيره، ليخرج من هذا المحل أغلى وأشيك جلباب: «عندي ماكينة خياطة وطبعا بنستخدم أبر وخيوط بألوان مختلفة وأقمشة على حسب طلب الزبون، وبفصل كل حاجة على إيدي، ومعظم الجلاليب البلدي قماشة صوف إما مستوردة أو مصرية، وكل الخامات بعد كدة بتكون أصواف مخلوطة».

«الجلابية هي الزي الرسمي للمصريين بعد البدلة وكل الكبار والصغار بيلبسوها، وأنا شغال في خياطتها من 20 سنة، ورثت المهنة عن أبويا، وبعتز جدا بصناعتها»، يقولها جمال أقدم ترزي بكفر الشيخ مؤكداً أنه لا يمتلك مهنة ولا صانعة غيرها، وأنه يقوم بالانفاق على أولاده منها: «الجلابية صنعة مشهورة وعمرها ما تختفي دي الزي الرسمي للعمد والمشاهير والأطباء والمهندسين».

الـ«الجلابية بلدي» الزي الرسمي للمصريين

يقضي الترزي كل يومه داخل محله ليلبي احتياجات المواطنين الراغبين في تفصيل جلباب: «أوقات بيجيلي ناس مش عارفة الفرق بين الأقمشة، فبخرج معاهم اشتري ليهم، الجلباب أنواع، والفلاح دا زيه الرسمي، وكمان العمد والمشاهير، وبتستخدم في الجلسات العرفية يعني الناس اللي بتقعد في جلسات عرفية بتلبس جلابية بلدي».

تكلفة الجلابية 1800 جنيه كقماش وتفصيل

100لـ1800 جنيه هي تكلفة تفصيل الجلابية الصوف البلدي: «القماش غالي والناس بتعرف تفرق بين الأقمشة، وممكن سعرها يوصل لـ1800 جنيه، ولو هيجيب القماش من برة بتتعدى التمن ده، والشغل كله يدوي، وفيه إقبال على الجلابية، وبيجيلي زباين من معظم محافظات مصر، ومشغل معايا صنايعية وبنشتغل يدوي علشان الغرزة متظهرش».

يومان أو 3 أيام هي مدة تفصيل الجلابية أو العباية الواحدة: «الجلابية بتاخد مننا يومين أو تلاتة، لأن طبعا كله يدوي علشان الغرزة، يعني منه فيه، علشان كدة عندي صنايعية كل واحد ليه فيهم دور علشان نطلع شغل يرضي الزبون في الآخر».