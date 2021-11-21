بـ«الجلابية والإسدال».. طلاب يؤدون مناسك الحج بفناء مدرسة بالبحر الأحمر «صور»

في خطوة مبتكرة بمدرسة الشهيد أحمد سباق بمدينة القصير في محافظة البحر الأحمر حولت معلمة للغة العربية حصة دين للصف الأول الابتدائي من شكل تقليدي إلى طريقة تفاعلية حيث أدى الطلاب أداء مناسك الحج وذلك عبر تصميم مجسم للكعبة مصغر أعدته المدرسة، كوسيلة تعليمية للشرح لتوضيح مناسك الحج وسط شعور أضفى على الجميع راحة وسعادة وطمأنينة.

حصة دين تتحول لأداء مناسك الحج

قالت فائزة أحمد محمد معلمة اللغة العربية بمدرسة الشهيد أحمد سباق بمدينة القصير أنه تم إعداد مجسم للكعبة وذلك لاستخدامه كوسيلة تعليمية أثناء شرح درس في حصة الدين عن كيفية أداء مناسك الحج، حيث ارتدى طلاب الصف الأول الابتدائي العبايات الرجالي بينما ارتدت الطالبات الإسدالات، وجسد الطلبة أداء مناسك الحج في فناء المدرسة بوضع المجسم في الفناء، وأدى الطلبة مناسك الطواف حول الكعبة.

تصميم مجسم للكعبة بمدرسة ابتدائي

أكدت فائزة أحمد، في حديثها لـ«الوطن»، أن الطلاب شعروا بالسعادة لشعورهم بتأدية صورة من مناسك الحج، وأضفى ذلك جوا من البهجة والارتياح والطمأنينة في نفوس جميع المشاركين والمتابعين من معلمي المدرسة، مشيرة إلى استخدام المجسم للكعبة كوسيلة تعليمية وذلك لسرعة توصيل المعلومة إلى الطلاب وذلك طبقًا المحاور التعليم الحديثة في شرح المناهج.

تطبيق محاور التعليم الحديثة

وأوضحت فائزة أحمد، أنها تحرص دائما على تطبيق محاور التعليم الحديثة في شرح المناهج وذلك بمتابعة مستمرة من مصطفى محمود زايد موجه التعليم الابتدائي بإدارة القصير التعليمية وذلك طبقًا لتوجيهات هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر برئاسة هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم عن تنفيذ مبادرة أفضل طابور على مستوى الإدارات التعليمية السبعة بمدن المحافظة وذلك تحت إشراف موجهات رياض الأطفال بمحافظة البحر الأحمر.