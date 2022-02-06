تأجيل محاكمة 22 متهما في «قتل مواطن واحتجاز آخر بعد فض رابعة» إلى 15 فبراير

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 22 متهما من عناصر الجماعة الإرهابية، لاتهامهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادا منهم أن المجنى عليهما أرشدا قوات الأمن على عناصر الجماعة الإرهابية، لجلسة 15 فبراير لاستكمال المرافعة.

وجاء فى أوراق القضية التي حملت رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، قيام 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، والتى جاءت أحداثها إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين، وقتل المتهمون مواطنًا وخطفوا واحتجزوا آخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.

وكانت النيابة العامة وجّهت في وقت سابق للمتهمين، اتهامات عديدة وذلك عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين، حيث إن المتهمين حال فض الاعتصامين قاموا بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر، وذلك لاعتقادهم بإرشاد المجني عليهما قوات الأمن عن أماكن تواجدهم.