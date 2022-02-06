إطلاق فيلم كارتون لرفع الوعي الأثري للأطفال ضمن حملة «سفير السياحة»

أطلقت وزارة السياحة والآثار فيلم كارتون للأطفال لتوعيتهم بأهمية السياحة والآثار والممارسات السياحية الإيجابية التي يجب التحلي بها مع السائحين، وذلك ضمن حملة «سفير السياحة» التي أطلقتها الوزارة لتنمية الوعي السياحي والأثري، والارتقاء بالعنصر البشري من العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية بما يضمن الاستدامة في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى إكسابهم المهارات والسلوكيات الواجب اتباعها تجاه الزائر من أجل تحسين تجربة الزائر لتلك الأماكن.

بروتوكول لإطلاق سلسلة من الأفلام التوعوية القصيرة

جاء إطلاق هذا الفيلم في إطار بروتوكول التعاون بين الهيئة المصرية المصرية العامة للتنشيط السياحي ودار نهضة مصر للنشر، والذي من خلاله سيتم إطلاق سلسلة من الأفلام التوعوية القصيرة لنشر ثقافة التعامل الصحيح مع زائري الأماكن السياحية والأثرية.

وأشارت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشؤون التدريب، إلى أن هذه الأفلام التوعوية تعد من أفضل وسائل نشر الوعي وجذب انتباه الطفل، خاصة أنه يستطيع مشاهدتها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لافتةً إلى أنه سيتم بثها أيضا في المتاحف ومراكز الزوار بالأماكن الأثرية.

إنتاج هذا الفيلم استغرق نحو 6 أشهر

وأضافت أن وزارة السياحة والآثار تضع على رأس أولوياتها ملف رفع الوعي السياحي والأثري لدى الجميع من أطفال وكبار، وهو ما يأتي في إطار أهداف استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة لرفع الوعى السياحي والأثري للفئات المتعاملة بصورة مباشرة مع السائحين، ودمج وإشراك المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق الأثرية والسياحية في عملية التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة المجتمعية ورفع كفاءة الموارد البشرية.

وأعربت داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة مؤسسة نهضة مصر عن سعادتها بهذا التعاون، موضحة أن إنتاج هذا الفيلم استغرق قرابة الستة أشهر وأنه تم تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، واصفة إياه بالخطوة نحو تعديل الممارسات الخاطئة بالأماكن السياحية والأثرية والتي يأتي لمشاهدتها الزائرين من المصريين والسائحين من مختلف دول العالم، ما يأتي في إطار رسالة المؤسسة للسعي دومًا لخلق أجيال واعية ومثقفة تكون واجهة مشرفة لمصر.