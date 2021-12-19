الرحلات المدرسية تغزو المناطق الأثرية بالأقصر: «بنتعرف على تاريخ بلدنا»

غزت الرحلات المدرسية المناطق الأثرية داخل محافظة الأقصر؛ للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية ومعابدها، والقطع الآثرية الهامة داخل المتاحف في المحافظة السياحية بالبرين الغربي والشرقي.

وشهدت معابد الكرنك إقبالا ملحوظا من التلاميذ والطلاب والأطفال، ضمن الرحلات المدرسية التي تقيمها وزارة التربية والتعليم، لزيارة المعالم الأثرية والتعرف على الحضارة القديمة والملوك القدماء وإنجازاتهم في العصور الفرعونية المختلفة.

زيارة معابد البر الغربي

ويزور طلاب المدارس معابد البر الغربي، منها «الدير البحري حتشبسوت، ووادي الملوك، ووادي الملكات، الرامسيوم»، بجانب مقابر النبلاء، ومنطقة العساسيف وغيرها من الأماكن الأثرية المتنوعة في البرين الغربي والشرقي بالمحافظة السياحية، لمعرفة تاريخ الأجداد القدماء المصريين.

وأوضح عبدالله محمد، أحد الطلاب بالمرحلة الإعدادية، أنهم زارو معابد الكرنك والأقصر والدير البحري في زيارتهم السياحية، مؤكدا: «بنتعرف على تاريخ بلدنا».

رواج سياحي من المصريين

وتشهد الأقصر رواجا سياحيا كبيرا بسبب الرحلات الداخلية من المصريين، تزامنا مع بدء الموسم الشتوي، وإقبال المواطنين على الاستمتاع بالطقس في المحافظة، وزيارة المعالم الحضارية، وسط تحسن الحالة الجوية؛ إذ تتميز المحافظة بطقس دافئ يجذب الكثير لزيارتها، وقضاء فصل الشتاء بها.

رحلات شارتر إسباني وفرنسي

ويستقبل مطار الأقصر الدولي هذه الأيام، رحلات الشارتر الإسباني والفرنسي، بواقع رحلة واحدة عبر المطار، مباشرة من دول إسبانيا وفرنسا للمدينة، من أجل زيارة معابد الأقصر والتعرف على الحضارة الفرعونية القديمة وملوكها وإنجازاتها في الفترات التاريخية المختلفة التي مرت بها.