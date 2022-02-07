طرح أراض بنظام الانتفاع في العاصمة الإدارية.. الأسعار والمساحات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، طرح عدد من الأراضي الخدمية بنظام مقابل الانتفاع في العاصمة الإدارية، وذلك خلال الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية.

ويستعرض هذا التقرير مساحة الأراضي المطروحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأسعار ومساحة تلك الأراضي، بجانب الاشتراطات البنائية الخاصة بها.

مواصفات قطعة الأرض

قطعه الأرض رقم S13-OS-R3 بالحى السكني الثالث، بمساحة 59419 م2 بنشاط نادي رياضي بنظام الانتفاع، وبلغ إجمالي قيمة الانتفاع السنوي 15627200 جنيه، مع مبلغ تأمين قدره 1562720 جنيها.

الاشتراطات البنائية الخاصة بالقطعة

تقدم الشركة مخططا لكامل المنطقة المراد تطويرها، على أن يُعتمد من جهاز المدينة، وفقا لعدد من المعايير، منها:

• اشتراطات بنائية 5% كمنشآت سهلة الفك والتركيب من إجمالي المساحة المطورة، وارتفاع (أرضي + أول).

• مدة ترخيص الانتفاع 25 سنة، ولا تجدد إلا بموافقة الطرفين.

• زيادة قيمة مقابل الترخيص الانتفاع السنوي بنسبة 10% سنوياً.

• سداد ما يعادل 10% من قيمة مقابل الانتفاع للسنة الأولى كتأمين ابتدائي، ثم استكمال سداد ما يساوي 10% من قيمة مقابل الانتفاع عن 3 سنوات.

• سداد مقابل الانتفاع السنوي في بداية كل سنة من سنوات الترخيص، وبما يجاوز شهر من تاريخ الاستحقاق، وفي حال تجاوز هذه المهلة يضاف للقيمة المستحقة الأعباء المالية.

• أخذ تعهد على الشركة باخلاء الموقع حال احتياج جهاز المدينة للموقع لأسباب يراها الجهاز، أو انتهاء مدة مقابل الانتفاع، أيهما أقرب، وكذا أي تعهدات أخرى يراها الجهاز ضمانا لمستحقاته.

• بعد انقضاء المدة المحددة لمقابل الانتفاع تؤول الأراضي بما عليها من منشآت للهيئة.

• في حال الإخلال بأي من تلك الشروط يعتبر الاتفاق لاغيا من تلقاء نفسه، ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة في هذا الشان وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

• مراعاة أحكام القانون رقم 140 لسنة 1996 بشأن الإشغالات، والآليات الواردة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 133 لسنة 2020، والمتضمن آليات التخصيص بنظام لمقابل الانتفاع.