كل ما تريد معرفته عن الحي السكني بالعاصمة الإدارية.. يضم 78 عمارة

«كابيتال ريزيدانس»، هو الحي السكني التي أنشأته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، داخل العاصمة الإدارية، ويضم عددًا من الوحدات السكنية، لخدمة أبناء المدينة، ويُميز العاصمة الإدارية عدد كبير من المشروعات في كافة المجالات، مقارنة بباقي المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، منها الحديقة المركزية، التي تعد من أكبر الحدائق الموجودة في العالم، إضافة إلى البرج الأيقوني، الذي يعد أطول وأعلى برج في قارة أفريقيا.

وهناك اهتمام كبير من قبل المواطنين بمعرفة تفاصيل الحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة، تزامنا مع اقتراب موعد الانتقال التجريبي لموظفي الوزارات إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن الحي السكني بالعاصمة الإدارية، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى بيانات صحفية سابقة لها.

كل ما تريد معرفته عن الحي السكني بالعاصمة الإدارية

- يضم الحي السكني بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة 78 عمارة.

- تبلغ مساحة الحي السكني بالمدينة 1016 فدانًا.

- ستتكون كل عمارة داخل الحي السكني، من بدروم وأرضي و8 طوابق.

- تنفذ العمارات داخل الحي السكني على مرحلتين:

- المرحلة الأولى: تتكون من 44 عمارة، وتضم 1408 وحدات سكنية.

- المرحلة الثانية: تتكون من 34 عمارة، وتضم 1032 وحدة سكنية.

- الوحدات السكنية داخل الحي السكني بالمدينة على نمط وحدات الإسكان فوق المتوسط المتميز.

- سيتمّ تنفيذ 6 كيلومترات طرق داخلية بالحي السكني بالمدينة.

- تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالكامل بالمجاورتين الأولى والثامنة، وجار الانتهاء من أعمال التشطيبات بباقى المجاورات، حيث شارفت الأعمال على الانتهاء.

- تتراوح كل وحدة سكنية داخل عمارات الحي السكني بالمدينة بين 110 أمتار و180 متراً.

ومن المقرر انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية بالترتيب خلال فترة 6 أشهر بداية من ديسمبر 2021، على أن تعتمد كل وزارة من الوزارات التي سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية للعمل بالحي الحكومي، خطة لاختيار الموظفين.