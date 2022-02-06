مسؤول مغربي: جنازة الطفل ريان غدا الاثنين بعد صلاة الظهر

أفاد مسؤول مغربي بأنه سيتم إقامة جنازة الطفل ريان غدا الاثنين، وفقا لما ذكره موقع «هسبريس» المغربي.

وأوضح عبد الرحيم بوعزة، نائب برلماني عن دائرة شفشاون، مقر البئر التي سقط فيها الطفل ريان أن جنازة الطفل ريان ستقام غدا الاثنين بعد صلاة الظهر.

جنازة الطفل ريان ستقام غدا

فيما أشارت مصادر غير رسمية إلى أنه جرى نقل جثمان الطفل ريان إلى المستشفى العسكري بالرباط بقصد القيام بتشريح طبي.

وتم استخراج الطفل ريان، أمس السبت، بعد 5 أيام منذ سقوطه في البئر، ما تسبب فى صدمة عالمية.

وبدأت حكاية الطفل ريان، الثلاثاء الماضي، حيث سقط في بئر عندما كان يلهو بجوار منزله، وبدأت محاولات إنقاذ الطفل ريان في بداية الأزمة، من خلال نزول أشخاص يمارسون ما يعرف بالاستغوار، لكن القطر الضيق للبئر حال دون وصولهم إلى الطفل العالق.

الطفل ريان علق على عمق أكثر من 30 مترا

وسقط الطفل الريان في البئر إلى عمق يزيد عن 30 مترا، في حين لم يستطع المتطوعون أن ينزلوا أكثر من 20 مترا، وبسبب هذا التعثر، تركزت جهود الإنقاذ على خطة بديلة، تمثلت في تدشين فرق الإنقاذ حفرة كبيرة موازية لمكان سقوط الطفل ريان، وعند بلوغ العمق الذي يوجد به، تم الشروع في حفر أفقي.

ويقع البئر العميق الذى سقط فيه الطفل ريان في قرية تابعة لإقليم شفشاون شمالي المغرب و انتشرت مقاطع فيديو، الخميس الماضي، ظهر فيها وهو ما زال يتحرك بشكل طفيف، مما أنعش آمالا واسعة بإخراجه وهو ما يزال على قيد الحياة، ولكن جرى إعلان وفاته أمس السبت بعد استخراجه من البئر بعد 5 أيام من سقوطه.

وأوضحت مصادر طبية أمس أن الطفل ريان أصيب بكسور متعددة في الرقبة والرأس والعمود الفقري.