موعد ومكان جنازة الطفل ريان.. أول فيديو للمقبرة المنتظر دفنه بها

نشر تليفزيون «شوف» المغربي، فيديو من عند المقبرة التي سيدفن فيها الطفل المغربي ريان، الذي توفى مساء أمس، بعد 5 أيام قضاها في البئر التي سقط فيها، في خبر أوجع وأحزن جموع المغاربة والعرب، الذين كانوا يترقبون بأمل خروجه على قيد الحياة، فيما يترقب كثيرون، موعد ومكان جنازة الطفل ريان.

وأكدت القناة المغربية، أن هذا هو المكان الذي سيدفن فيه الطفل، بحسبما نقل عن عمه، إذ أكد أن مكان جنازة الطفل ريان ودفنه، سيكون في شفشاون مسقط رأسه في شمال المغرب.

نقل الطفل ريان إلى المستشفى العسكري بالرباط بعد لإخراجه من البئر ميتا

ونقل الطفل ريان مساء أمس، بعد إعلان وفاته بشكل رسمي إلى المستشفى العسكري بالرباط، بحسب تصريحات عدة، حيث كانت تنتظره طائرة هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي، لنقله بعد إخراجه من البئر.

وكان الطفل ريان، سقط في البئر قبل 5 أيام، وعلق عند منتصف البئر تقريبا التي تبلغ عمقها 62 مترا، حيث سقط عندما انشغل عنه والده الذي قال إنه ذهب لأداء صلاة العصر.

مصادر عن موعد ومكان جنازة ريان: الطفل سيدفن إما اليوم أو غدا

بشأن موعد جنازة الطفل ريان، قالت مصادر صحفية لـ«الوطن»، إنه من المتوقع أن يدفن الطفل ريان بعد الانتهاء من تشريح جثمانه للوقوف على سبب الوفاة، حيث أنه أخرج ميتا من البئر، بينما كانت تشير تشخيصات أولية إلى أنه يعاني من كسور في الرقبة والعمود الفقري فضلا عن كدمات في الرأس.

بينما قالت مصادر أخرى من العائلة إنهم ينتظرون استلام الجثمان لدفنه غدا، فيما يترقب كثيرون بيانا رسميا من الديوان الملكي المغربي بشأن سبب وفاة الطفل، وأيضا موعد الجنازة التي تشير احتمالات إلى أنها ربما تكون جنازة رسمية.