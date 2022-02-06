عم الطفل ريان: نطالب السلطات بتسليم الجثة لدفنها «فيديو»

قال عم الطفل المغربي ريان، الذي لقي حتفه في البئر التي ظل بداخلها لمدة 5 أيام عقب سقوطه فيها، إن الأسرة لم تتوقع حدوث الفاجعة الخاصة بسقوط الطفل في البئر ووفاته بعد أكثر من 100 ساعة بداخلها، مطالبا بتسليم جثة الطفل لدفنه.

عم الطفل ريان: كان طفلا مبتسما وطيبا وبريئا

وأعلن في تصريحات لقناة «العربية» أن «ريان» كان طفلًا مبتسما وطيبًا وبريئًا، وورث صفات أهل المنطقة الطيبين، إذ شكر السلطات المغربية على جهود عمليات الإنقاذ لإخراج الطفل من البئر، بالإضافة الى وسائل الإعلام والصحافة التي غطت الحدث على مدار الساعات الطويلة، مطالبا في تلك اللحظة تسليم جثمان الطفل ريان حتى تدفنه الأسرة.

و من جانبه، أثنى «خالد أورام»، والد الطفل ريان، على الدعم والتضامن الكبيرين لعائلته من قبل العالم العربي بعد وفاة ابنه، معربا عن حزنه الشديد هو وزوجته وسيمة، التي لم تنام منذ سقوط ابنها بالبئر.

وخلال حديثه لـ«الوطن»، قالت مصادر مغربية، بشأن تفاصيل جنازة الطفل ريان إنه من المتوقع أن يدفن الطفل في مسقط رأسه في «شفشاون»، وهي المنطقة الواقعة شمال المغرب.

كما عمّ الحزن العام في أرجاء العالم العربي، ولدى كل من تابعوا بترقب مصير هذا الطفل الذي قضى أكثر من 100 ساعة داخل البئر حتى إخراجه منها.

وفاة الطفل ريان

وكان الطفل ريان، البالغ عمره 5 سنوات سقط بعد ظهر الثلاثاء الماضي في بئر ضيقة في قرية بمنطقة باب برد قرب بإقليم شفشاون شمال المغرب، ولكن بعد أكثر من 100 ساعة من جهود عمليات الإنقاذ، خرج الطفل ريان من البئر بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مروحية بمحيط موقع الحادث.