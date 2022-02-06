تنفيذي جنوب سيناء: إقامة محطتي كهرباء بالطاقة الشمسية في شرم الشيخ

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ بدأت الخطوات الفعلية استعداد لاستضافة قمة المناخ نوفمبر المقبل، موضحاً عقد اجتماعات مع الجهاز التنفيذي بصفة مستمرة لتنفيذ أعمال التطوير بشرم الشيخ والانتهاء منها قبل المؤتمر.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي رقم 1 لعام 2022 التي عقدت بمكتب المحافظ بشرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات الخدمة.

توريد 300 أتوبيس كهربائي

قال المحافظ إن هناك عددا من الإجراءات ضمن الاستعداد لاستضافة شرم الشيخ لمؤتمر التغيرات المناخية الذي سيعقد بشرم الشيخ نوفمبر من العام الجاري، أبرزها ورشة العمل التي ستعقد بالتنسيق مع وزارة البيئة، وتوزيع الأكياس صديقة البيئة، بالإضافة لبدء إنشاء محطات شحن السيارات بالكهرباء.

أضاف أنه جاري توريد 300 أتوبيس تعمل بالكهرباء في إطار تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع وزراء النقل والسياحة والبيئة الأسبوع الماضي لمناقشة استعداد الحكومة المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ.

إقامة محطتي كهرباء بالطاقة الشمسية

أكد المحافظ أن المجلس التنفيذي وافق في جلسته المنعقدة اليوم على تخصيص قطعتي أرض لإقامة 2 محطة كهرباء بقدرة 5 ميجاوات تعمل بالطاقة الشمسية بشرم الشيخ، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص 50 فدانا لفرع جامعة السويس بأبو رديس.

وقال إنه جرى الموافقة على منح معهد بحوث الصحة الحيوانية مهلة أخيرة لمدة عام لإقامة معمل فرعي متطور لفحص الأغذية على مساحة 750 متر مربع بشرم الشيخ.

ووافق المجلس على تجديد قرارات تخصيص صادرة من المحافظ لمدة عامين لعدد 3 مراكز شباب قائمة هي مركز شباب طور سيناء، مركز شباب وادي سدر بمدينة رأس سدر، مركز شباب المزينة بمدينة نويبع.