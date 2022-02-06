«الأسطى زين» يحارب غزو المراتب السفنج بإبرة وعصاية: «مش هفقد الأمل»

لم يفقد الأمل في مهنته التي قاربت على الاندثار، ويواصل عمله بكد بحثا عن زرق لأولاده، يستخدم أدوات بسيطة عفى عليها الزمن لا يلتفت لكل من يحثه على ترك عمله في حرفة دخلت في طي النسيان، ليضع «عم زين» بصمة ويكون أشهر منجد مراتب قطنية في محافظة كفر الشيخ.

«عصا وإبرة»، أدوات بسيطة يستخدمها الأسطى زين الخطيب، البالغ من العمر 50 عاما، والذي يعمل منجد مراتب بمحافظة كفر الشيخ، ليقوم بتحويل القطن إلي أشكال مختلفة تارة لمراتب وأخرى إلى مخدات، وبالرغم من تلاشي المهنة إلى حد كبير لغزو المراتب الفايبر والإسفنج السوق المصرية، إلا أنه لم يفقد الأمل في الله، آملا في أن تعود تلك المهنة إلى سابق عهدها.

يتمسك بمهنته رغم غزو التكنولوجيا للسوق

مع دقات السابعة يستيقظ الرجل الخمسيني، منجد مرتبة العروسة، يتناول إفطاره ثم يذهب إلى محله البسيط الذي لا تتعدى مساحته الـ3 أمتار، في الساعة الثامنة كل يوم، لتبدأ رحلة البحث اليومية عن رزق أولاده، فتجد بجواره كيس من القطن المحلوج، وإبرة للخيط، وشغالة تضع في أصابع اليد تستخدم لصناعة المراتب القطن، والتي يقوم بصناعتها يدوياً حيث يعمل لأكثر من 12 ساعة: «القديم يحلى مهما غزت التكونولوجيا السوق، في ناس كتيرة لسة متمسكة بالمراتب القطن، وبتطلبها، وبقوم بدري علشان أشوف رزق ولادي».

الأسطى زين يستخدم عصا والده عمرها 60 عاما في الصنعة

عصا عمرها 60 عاما لازال الأسطى زين يستخدمها في تنجيد المراتب القطنية، حيث ورثها عن والده ولا زال متمسكا بها: «ورثت المهنة عن والدي ومعاها ورثت عصاية عمرها 60 سنة، هي السر في البركة، لسة بشتغل بيها لحد دلوقتي، في تنجيد المراتب القطنية، وهي ذكري غالية من والدي»

ووفقا لزين فأن تنجيد المراتب ليس مقتصرا على الفقير لكن هناك الكثيرون يطلبونها ويستخدمونها بديلا عن الإسفنج والفايبر: «المراتب القطنية صحية، علشان كدة مش مقتصرة على الفقير، لا دا في ناس أغنياء بيطلبوها علشان بتريح العضم، وفي عرسان كتير بتفضل المرتب القطن في جهازها عن الإسفنح والفايبر».

لايتمنى الرجل الخمسيني، سوى أن تعود تلك المهنة إلى سابق عهدها، ويعود العمل بها بشكل دائم: «نفسي المهنة تعود زي أيام زمان، القطن المصري لا يعلى عليه وخاصة في تنجيد المراتب، بتعيش عمر كامل ومفيدة للجسم، فنفس الأجيال الجديدة تتعلم التنجيد ونفسي يكون فيه مصانع كتيرة لتنجيد المراتب القطنية يدويا».