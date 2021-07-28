استخراج «دبوس تنجيد» من صدر منجد بمستشفى بنها الجامعي

تمكن الفريق الطبي بمستشفي بنها الجامعي برئاسة الدكتور محمد الجزار، أستاذ جراحة القلب والصدر، من إنقاذ حياة مريض بعد استخراج «دبوس تنجيد» من صدره.

واستقبلت مستشفيات بنها الجامعية حالة خطيرة لمنجد يوجد بصدره دبوس تنجيد أطلقه زميله المنجد صوب صدره بطريق الخطأ عن طريق دباسة التنجيد ذات ضغط الهواء العالي، ما أدي إلى انطلاق الدبوس مثل الرصاصة واختراق صدر الشاب العشريني واستقرارها بعضلات الصدر، حيث اخترقت جزءً منه القفص الصدري، ما أدى إلى استرواح هوائي وتجمع دموي بالغشاء البللوري المبطن للرئة اليمنى.

وأُدخل المصاب غرفة العمليات على الفور بطوارئ المستشفى، واُستخرج الدبوس باستخدام جهاز الأشعة (c-arm)، ثم حُجز بقسم جراحة القلب والصدر حتى يكتمل تماثله للشفاء.

وشارك في الجراحة جراحو القلب والصدر المساعدين الدكتورة نهى هلال، والدكتور هبة أبو الخير، والتمريض إيمان أحمد، وفني أشعة الطوارئ.

في سياق آخر، أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة أعمال الإنشاءات الجديدة وأعمال التطوير التى تجرى داخل مستشفى بنها الجامعى بتكلفة 45 مليون جنيه، يرافقه الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية ، والدكتور محمد شاكر القائم بعمل مدير المستشفى.

وشملت الجولة المرحلة الأولى لمشروع منظومة الكاميرات بمحيط الأقسام والأماكن الحيوية بالمستشفى، ومشروع تركيب منظومة الإنذار المبكر للحريق فى مباني الباطنة والجراحة والسكن.

وشملت الجولة أيضًا تفقد أعمال إعادة تأهيل وتطوير مبنى الاستقبال من الطابق الثالث إلى السادس، بهدف استخدامه كسكن اقتصادي للمرضى، ويشمل تجهيز 11 غرفة بالخدمات بكل دور بإجمالي 44 غرفة اقتصادية للمرضى ومجهزة على أعلى مستوى، كما تفقد «الجيزاوي» المرحلة الثانية للعمليات الموحدة والتي تشمل تجهيز 7 كبسولات جراحية بالخدمات.