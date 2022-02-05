مأساة طفل عربي آخر تنضم إلى ريان.. فواز القطيفان يتعرض للتعذيب على يد خاطفيه

مأساة طفل عربي آخر تنضم إلى مأساة الطفل ريان المغربي، العالق في بئر منذ أيام، ولا تزال محاولات إنقاذه مستمرة، وسط صعوبة التربة الأرضية هناك.

مقطع فيديو تعذيب الطفل السوري يثير الغضب

مقطع فيديو صادم ومأساوي لا تتجاوز مدته الثواني المعدودة، أشعل الحزن والغضب عبر مواقع التواصل خلال الساعات الأخيرة، لطفل يتعرض للتعذيب وهو مجرد من ثيابه، وقال متداولو الفيديو إن الطفل يدعى فواز القطيفان من درعا في سوريا، وإنه يتعرض لتعذيب على يد خاطفيه، من أجل الضغط على أسرته ودفع فدية كبيرة، تقدر بنحو 500 مليون ليرة، ما يعادل نحو 143 ألف دولار.

«مشان الله لا تضربوني» استغاثات أطلقها الطفل، عبر الفيديو وهو يتعرض للجلد والضرب، على يد مجهولين لم تظهر وجوههم في المقطع القصير، وبحسب «روسيا اليوم»، فإن الفيديو نشره الخاطفون المجهولون، بعد نحو 3 أشهر على اختطاف الطفل.

وأثار الفيديو الصادم حملة تعاطف كبيرة، وغضبا شديدا، وأعرب عدد من النشطاء عن ضرورة المساعدة في إنهاء محنة الطفل.

500 ألف ليرة هدية لمن يساعد السلطات بمعلومات تدل على الخاطفين

بدوره، أطلق عصام حبال، رئيس مجلس إدارة «جمعية ساعد» التطوعية الخيرية، عبر صفحته على «فيسبوك» حملة للمساعدة في القبض على خاطفي الطفل، وقال إنه سيقدم 500 ألف ليرة هدية لمن يساعد السلطات بمعلومات تدل على الخاطفين.

وأطلق نشطاء هاشتاجين دعما للطفل فواز القطيفان، بعنوان «أنقذوا الطفل محمد فواز قطيفان»، و«سلموا الخاطفين».