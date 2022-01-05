سر ظاهرة الجوية المخيفة في السعودية.. إعصار قمعي نادر (فيديو)

أثار مقطع فيديو، نشره مواطن سعودي على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، حالة من الجدل بين المواطنين داخل المملكة، بعدما رصد ظاهرة غريبة، وصفها الخبراء بأنها نادرة الحدوث، ما استدعى توضيحا رسميا، من هيئة الأرصاد الجوية بالمملكة.

ظاهرة جوية نادرة الحدوث بالسعودية

علق المركز الوطنى للأرصاد بالسعودية، على الفيديو المتداول للظاهرة الجوية، التي شهدتها حائل في الفترة الأخيرة، عبر جريدة عكاظ السعودية، موضحا أن الظاهرة الجوية التي شهدتها المنطقة نادرة الحدوث، وتكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة، التي قد تتجاوز سرعة الرياح فيها 60 كيلومترًا/ ساعة .

وأضاف المركز، أن هذه الحالة يُطلق عليها أرصاديًا «الإعصار القمعي»، أو «الترنيدو»، مبينا أنها عادة ما تحدث على اليابسة، حيث تُسمى الظاهرة التي تحدث في البحر بـ«الشاهقة المائية».

يشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعى بالمملكة، شهدت ضجة كبيرة، مع تداول الفيديو الذى نشره مواطن سعودي، يوم الأحد الماضى، للظاهرة الغريبة بشمال شرقى حائل بين قرية كنب الثنيان وقرية جانين.

أسباب الأعاصير القمعية

وأفادت الأرصاد السعودية، بأن هذه الأعاصير القمعية، تتكون خلال حالات عدم الاستقرار القوية، وتتطلب وجود تيارات رفع نشطة، مع اختلاف في سرعة وحركة الرياح في طبقات الجو العامودية.

وأوضحت أن الإعصار القمعي، عبارة عن عاصفة هوائية شديدة الاضطراب «دوارة»، تتكون بشكل واضح خلال العواصف الرعدية القوية ذات الخلايا الفائقة، إذ يكون دوران الإعصار عكس عقارب الساعة، في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ويدور مع عقارب الساعة في النصف الجنوبي .

يذكر أن منطقتي حائل وتبوك، قد تعرضتا خلال الأيام الماضية لموجة من الطقس السيئ والظواهر الغريبة عن المجتمع السعودى، كسقوط الثلوج والضباب على أبراج المملكة، نتيجة موجة الأمطار التى روت المملكة، وشملت العديد من المناطق، فيما لم يتسبب الإعصار في حدوث أي أضرار.