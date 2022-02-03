نجاة 3 وفقدان 7 آخرين جراء انفجار ضخم على متن سفينة نيجيرية «فيديو»

أعلنت شركة «شيبة»، للاستكشاف والإنتاج «سيبكول» النفطية النيجيرية، اليوم الخميس، عن وقوع انفجار على متن إحدى السفن الخاصة بها «ترينيتي سبيريت»، قبالة سواحل البلاد، وسط مخاوف من سقوط عدد من الضحايا جراء الانفجار.

انفجار ضخم على متن سفينة قبالة السواحل النيجيرية

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، «إكميفونا أوكافور»، في بيان أصدره اليوم الخميس في لاجوس، أن حادثة انفجار مؤسفة وقعت داخل المركب العائم للإنتاج والتخزين والتفريغ الخاص بالسفينة، أمس الأربعاء، أدت إلى اندلاع حريق ضخم على متن السفينة، أثناء انتظارها في محطة أوكبوكيتي النفطية قبالة ساحل ولاية دلتا، مشيرا إلى عدم ورود تقارير عن سقوط ضحايا جراء الانفجار، حيث أن أكثر من 10 أشخاص كانوا على متن السفينة لحظة وقوع الحادث.

جهود السلطات لمعرفة ملابسات الحادث فى نيجيريا

وأضاف «أوكافور»، أن فريق إدارة الأزمات الخاص بالشركة سيواصل مراقبة الوضع وتقديم تحديثات بمعلومات جديدة مع تطور التحقيق، وبحسب موقع قناة «روسيا اليوم»، فإن السلطات المعنية بالتعاون مع شركة «سيبكول»، المشغلة للسفينة اجرت التحقيقات لاحتواء الوضع ومعرفة ملابسات وقوع الحادث.

ومن جهة أخرى، قالت الشركة إن السفينة «ترينيتي سبيريت»، المستأجرة، قادرة على تخزين نحو مليوني برميل من النفط، بالإضافة إلى معالجة ما يقرب من 22 ألف برميل يوميا من النفط.

ونشرت وسائل إعلام محلية، لقطات فيديو تظهر اندلاع الحريق الضخم الذي شب على متن السفينة الغارقة قبالة السواحل النيجيرية، حيث نجا نحو 3 أشخاص، ولا يزال 12 شخصًا مفقودين.

يذكر أن السفينة التي اندلع بها الحريق مملوكة لشركة شيبة للاستكشاف والإنتاج «سيبكول»، التي تخضع حاليًا للحراسة القضائية، واستحوذت في عام 2004 على أكثر من 40% من حصص شركة كونوكو فيليبس في ترخيص التعدين البحري 108.