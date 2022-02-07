أول فيديو من مدرسة الطفل ريان شهيد البئر: «ملحقش يدخلها»

سقطت أحلام الطفل ريان المغربى، كما سقط هو في البئر بجوار منزله بدوار إغران، بإقليم شفشاون شمال المغرب، قبل نحو أسبوع، ومن المقرر تشييع جنازته اليوم.

ونشرت قناة «شوف» المغربية، تقريرًا يتضمن المدرسة التي كان من المقرر أن يلتحق الطفل ريان بها، فضلا عن استعداداته للدراسة وملابسه المدرسية وحقيبته.

حكاية الطفل ريان

وبدأت حكاية الطفل ريان قبل نحو أسبوع، عندما سقط في البئر بجوار منزلة على عمق 32 متر عندما كانو يلهو، وأبلغت أسرته السلطات المغربية، وبدأت جهود الإنقاذ لاستخراج الطفل من البئر، والذي أصيب بكسور متعددة في الرأس والرقبة والعمود الفقري نتيجة سقوطه.

وظل الطفل ريان في البئر لمدة 5 أيام، ونجحت جهود الإنقاذ في استخراجه مساء أول أمس السبت، ولكن إرادة الله نفذت بوفاته.

ومن المقرر تشييع جنازة الطفل ريان بعد صلاة الظهر اليوم بمسقط رأسه بدوار إغران، بمدينة شفشاون شمال المغرب.

وسيوارى جثمان الطفل ريان الثرى، في مقبرة الزاوية بمسقط رأسه، بعد نحو يومين من إعلان السلطات المغربية إخراج الطفل من البئر.