فلسطينيون يؤدون صلاة الغائب على الطفل ريان فى المسجد الأقصى وغزة.. فيديو

بعد ساعات من إعلان وفاة الطفل ريان، عقب استخراجه من البئر التي سقط فيها منذ الثلاثاء الماضي، أدى فلسطينيون اليوم، صلاة الغائب للطفل ريان في المسجد الأقصى، الذى أثار إعلان وفاته فى صدمة عالمية، بعد أن حبس أنفاس العالم طيلة 5 أيام مع دعوات بخروجه سالما، إلا أن إرادة الله نفذت بوفاته.

وأوضح فيديو لمجموعة من المصلين، يؤدون صلاة الغائب على الطفل ريان داخل المسجد الأقصى، الذى توفى إثر سقوطه فى بئر، بالقرب من منزله فى مدينة شفشاون بالمغرب، ونشرت الفيديو ونشرت وسائل إعلام فلسطينية.

أداء صلاة الغائب على الطفل ريان في غزة

كما أدى عدد من الأطفال في غزة، صلاة الغائب على روح الطفل ريان، ورفع بعضهم صور الطفل الراحل، وأعربوا عن تضامنهم مع الشعب المغربي، وفقًا لما نشرت حسابات فلسطينية.

المقدسيون يؤدون صلاة الغائب فجر اليوم على روح الطفل المغربي ريان بالمسجد الأقصى المبارك



تصوير: خالد المغربي#الطفل_ريان#وفاة_الطفل_ريان pic.twitter.com/tFYCttxXdB — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 6, 2022

وأعلنت السلطات المغربية وفاة الطفل ريان أمس بعد استخراجه من البئر ومن المقرر أن تعلن السلطات تفاصيل صلاة الجناوى على الطفل ريان.

وفاة الطفل ريان

أشارت مصادر مغربية إلى أنه سيتم دفن الطفل ريان فى المدينة التى كان يسكن بها مع أسرته اليوم أو غدا.

أطفال فلسطين في غزة يصلون صلاة الغائب على الطفل ريان في المغرب pic.twitter.com/MDsSOb9cZo — Sama Felsteenسَمْآ (@SFelsteen) February 6, 2022

وبدأت حكاية الطفل ريان، مع بدئه اللعب بجوار منزله حيث سقط فى البئر بجوار المنزل وبذلت السلطات جهودًا لإنقاذه حيًا إلا أن الجهود نجحت فى استخراجه ولكنه توفى.