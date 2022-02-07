ولي عهد أبو ظبي يعزي الملك محمد السادس في وفاة الطفل ريان

قدم ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، محمد بن زايد، تعازيه إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس في وفاة الطفل ريان.

وأجرى بن زايد، اتصالا هاتفيا مع الملك محمد السادس، وقال ولي عهد أبوظبي، إنه تلقى ببالغ الحزن نبأ وفاة الطفل ريان الذي تابع قصته الإنسانية باهتمام خلال الأيام الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الإماراتية الرسمية «وام».

«بن زايد» يشيد بجهود السلطات وفرق الدفاع المدني والإنقاذ في المغرب

وتقدم بن زايد، بالتعازي والمواساة إلى والدي الطفل ريان وأفراد أسرته وكل الشعب المغربي الشقيق في هذا المصاب، مشيدا بجهود السلطات وفرق الدفاع المدني والإنقاذ في المغرب خلال عدة أيام في محاولاتها لإنقاذ حياة الطفل ريان.

وكان وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، قال في وقت سابق تعليقا على وفاة الطفل المغربي ريان، إن المغرب بذل جهودا جبارة، مشيرا إلى المتابعة باهتمام وتعاطف بالغ جهود الأشقاء في المملكة المغربية الجبارة لإنقاذ ريان والتعاضد والتعاطف الإنساني الكبير الذي أظهره الشعب العماني وشعوب العالم كافة تجاه الحادث.

5 أيام من جهود الإنقاذ

وكان الطفل المغربي ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، سقط الثلاثاء الماضي في بئر بمنطقة باب برد قرب مدينة شفشاون شمال المغرب، وبعد 5 أيام من جهود الإنقاذ، خرجت جثة الطفل من البئر

وشغلت عملية إنقاذ ريان، العالم أجمع، وشهد الحادث تعاطفا كبيرا من جميع أنحاء العالم، ونشر مغردون على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، صور الطفل وأرفقوها بتدوينات بلغات مختلفة.

جدير بالذكر، أن الديوان الملكي المغربي، أعلن في وقت سابق، أن عاهل البلاد الملك محمد السادس، أجرى اتصالا هاتفيا مع خالد أورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الطفل ريان.