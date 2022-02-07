تسجيل لقاح كورونا مصر.. متاح لجميع الفئات العمرية فوق 12 عاما

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي، عن خطوات تسجيل لقاح كورونا مصر خلال الأيام الحالية، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا والتي يصاحبها ارتفاع في عدد الوفيات تزامنا مع انتشار متحور أوميكرون الذي يعد المتحور السائد خلال الفترة الحالية في العالم أجمع والذي ينتشر بصورة كبير وسريعة بين مختلف الفئات العمرية.

تسجيل لقاح كورونا مصر

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنّ خطوات تسجيل لقاح كورونا متاحة أمام جميع الفئات العمرية المختلفة التي يزيد عمرها فوق12عاما ويحق لهم الحصول على اللقاح من أجل الوقاية من خطورة العدوى بفيروس كورونا أو أحد متحوراته التي طرأت على الفيروس منذ بداية انتشاره قبل عامين.

خطوات تسجيل لقاح كورونا مصر

وحددت وزارة الصحة خطوات تسجيل لقاح كورونا للمواطنين وذلك من أجل التيسير عليهم والحصول على جرعة اللقاح التي تساعد على الوقاية من مضاعفات كورونا، مشيرة إلى أن خطوات التسجيل تتمثل في:

- الدخول على موقع وزارة الصحة

- اختيار إيقونة طلب الحصول على اللقاح

- كتابة البيانات الأساسية المطلوبة وفقا للخانات المحددة

- اختيار المكان والزمان المناسبين من أجل الحصول على اللقاح

طرق الحصول على اللقاح

كما نوهت وزارة الصحة إلى أنه يمكن للمواطنين التوجه لمركز التطعيم أو الاكشاك المتواجدة بمحطات المترو أو السكة الحديد، أو الفرق المتنقلة للحصول على اللقاح.

أهمية اللقاح ضد كورونا

وأكدت أن جميع اللقاحات آمنة وذات فعالية ولا تسبب أي مضاعفات على المدى القريب أو البعيد، وأن نسب الفعالية تتفاوت من لقاح لأخر وفقا لطبيعة كل لقاح، مشيرة إلى أن جميع اللقاحات تقلل من فرص العدوى بفيروس كورونا وتساعد على الوقاية من مخاطر الإصابة بالعدوى.