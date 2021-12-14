رابط تسجيل لقاح كورونا مصر.. ووزارة الصحة: لا داع للخوف من اللقاح

يرغب العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية في الحصول على لقاح كورونا من أجل تقوية مناعتهم في ظل انتشار فيروس كورونا في موجته الرابعة، لذا يحرص العديد من المواطنين في الحصول عليه تفادياً للإصابة بالفيروس، وتوضح «الوطن» لمختلف المواطنين رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة والسكان.

بالتفاصيل: رابط تسجيل لقاح كورونا مصر

ويستطيع جميع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية الحصول على لقاح كورونا من خلال الموقع الذي خصصته وزارة الصحة والسكان، والذي يمكن الوصول إليه عن طريق الضغط على هذا الرابط.

الصحة: لا داع لخوف المواطنين من اللقاح

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، وفقاً لما نشرته وزارة الصحة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه لا داع لخوف المواطنين من الحصول على لقاح كورونا، وأنه من المنتظر أن تستقبل مصر العديد من الشحنات الجديدة للقاحات فيروس كورونا، وذلك في الفترة المقبلة وتحديداً مع بداية العام المقبل.

الصحة: زيادة التطعيمات ضد كورونا تقلل من أعداد المصابين بالمرض

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أنه مع زيادة التطعيمات ضد فيروس كورونا سوف يقل أعداد المصابين بالمرض، كما ستصبح أعراضه وخطورته أقل حدة، وذلك على عكس من يهملون الحصول على التطعيم.

الصحة: نستهدف تطعيم 40% من المواطنين مع نهاية العام الحالي

وأشار دكتور حسام عبد الغفار إلى أنه جرى تطعيم نحو أكثر من 30% من إجمالي المواطنين، وأنه من المستهدف الوصول إلى تطعيم نسبة 40% مع نهاية العام الحالي.

وأضاف «عبد الغفار» أنه هناك توسع في إجراء المسح الجيني، من أجل سرعة اكتشاف أي متحورات من فيروس كورونا.