رابط الحصول على لقاح كورونا في مصر.. الجرعة الثالثة دون تسجيل

يسعى عدد كبير من المواطنين لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، بعد إعلان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، موافقة الوزارة على منح جرعة ثالثة معززة للمواطنين، تزامنا مع وجود عدد كبير لم يتلق الجرعة الأولى من اللقاح حتى الآن، الأمر الذي يُزيد عمليات البحث عن رابط تسجيل لقاح كورونا، للحصول عليه.

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر

ويمكن التسجيل للحصول على لقاح كورونا من موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر، ثم اختيار خانة التسجيل لطلب اللقاح، وبعدها يتم اختيار الفئة، سواء العاملين في القطاع الطبي أو أصحاب الأمراض المزمنة، أو فئات أخرى، فضلًا عن التطعيم بغرض السفر، ما يتطلب ملء البيانات «الإسم والوظيفة ورقم المحمول والبريد الإلكتروني»، وبعدها يتلقى المواطن كود مكون من 20 رقمًا يتم استخدامه لاحقا في الحصول على اللقاح.

خطوات متابعة طلب الحصول على لقاح كورونا

ولمتابعة طلب الحصول على لقاح كورونا يتم الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا، ثم الضغط على خانة متابعة حالة الطلب، وبعدها يتم إدخال رقم الطلب وهو الكود الذي تم الحصول عليه أثناء التسجيل على الهاتف المحمول، وبعدها يتم كتابة آخر أربعة أرقام من الرقم القومي، ثم الضغط على استفسار وبعدها تظهر حالة الطلب.

الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لا تحتاج لتسجيل جديد

يُشار إلى أن الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح، يمكن الحصول عليها من خلال رسائل ترسلها وزارة الصحة للمواطنين دون الحاجة لتسجيل جديد، شرط مرور 6 أشهر على تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، وهي جرعة لمعززة للجهاز المناعي لمواجهة فيروس كورونا وكل التحورات الجديدة.