ارتفاع عدد وفيات حادث كفر الشيخ لشخصين.. أستاذة جامعية ومزارع

ارتفع عدد وفيات حادث اصطدام سيارة ملاكي بعربة كاور على رافد الطريق الدولي الساحلي «كفر الشيخ - بلطيم»، إلى شخصين، بعدما توفى سائق العربة الكارو محمود أيوب محمد أبو شعيع، 26 سنة، مزارع، مقيم بقرية أبو ريا التابعة لمركز الرياض، وذلك في أثناء محاولة الأطباء إنقاذه داخل مستشفى كفر الشيخ العام.

ووصل المزارع مصابا بحالة حرجة وحاول الطباء إنقاذه إلا أنه لقي مصرعه، وتم إيداع الجثمان مشرحة المستشفى انتظارا لقرار جهات التحقيق.

تفاصيل الحادث

كانت أستاذة جامعية قد لقت مصرعها، اليوم الإثنين، إثر حادث تصادم وقع على رافد الطريق الدولي الساحلي «كفر الشيخ - بلطيم»، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام. وتبين أنها اصطدمت بسيارتها الملاكي في عربة كارو في أثناء توجهها لعملها بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، ولقت مصرعها في الحال.

أخطرت نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، اللواء أشرف صلاح درويش مدير الأمن، بوصول جثة «سمر حسن»، 35 عاما، مقيمة بقرية العباسية التابعة لمركز الرياض في محافظة كفر الشيخ، أستاذة جامعية بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، جثة هامدة، وتم إيداعها مشرحة المستشفى.

وانتقلت قيادات قسم أول كفر الشيخ إلى المستشفى، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي بقيادة الأستاذة الجامعية، وبين عربة كارو، كانت تسير على الطريق الدولي، فتم تحرير محضر بالواقعة.