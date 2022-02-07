من هو المخرج أحمد يحيى؟.. ودعه الوسط الفني بالدموع والحزن

تصدر اسم المخرج أحمد خيري، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد وفاته عن عمر ناهز 75 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، ليجري نقله إلى أحد المستشفيات، ويفارق الحياة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد أن ترك بصمة فنية مميزة في تاريخ الدراما والسينما المصرية.

من هو المخرج الراحل أحمد يحيى؟

مسيرة المخرج أحمد يحيى الفنية، بدأت خلال مشاركته في فيلمي «حكاية حب»، الذي تم عرضه في عام 1959 «البنات والصيف»، عام 1960، بطولة العندليب الراحل عبدالحليم حافظ، ليقرر بعد ذلك دراسة السينما، ويحصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما في عام 1968، ويعمل بعد ذلك مساعد مخرج مع عدد كبير من المخرجين بينهم، حلمي حليم، أشرف فهمى، حسين كمال ومحمد عبدالعزيز.

أبرز أعمال المخرج الراحل أحمد يحيى

تمكن المخرج أحمد يحيى، الذي شكل رحيله صدمة للوسط الفني، من تقديم عدد كبير من الأعمال السينمائية، أبرزها «العذاب امرأة»، «لا تبكى يا حبيب العمر»، «حتى لا يطير الدخان»، «الموظفون في الأرض»، «انتحار صاحب شقة»، «كراكون في الشارع»، «الصبر في الملاحات»، «يا عزيزي كلنا لصوص» و«رجل له ماضي»، بالإضافة إلى عددًا من المسلسلات التليفزيونية مثل: «البنات»، «السيف الوردي»، «العمدة هانم»، و«نعم ما زلت آنسه».

معتز يحيى يعلن وفاة شقيقه

وفاة المخرج الكبير المفاجئة، أعلنها شقيقه الأصغر معتز يحيى، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «انتقل إلى رحمة الله أخي الأكبر ووالدي الثاني المخرج أحمد يحيى.. الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة»، مشيرًا إلى أن الدفن اليوم بمدافن الأسرة بالإمام الشافعي.

ونعى نقيب الممثلين، أشرف زكي، المخرج الراحل، وطلب من الجميع الدعاء له، وستشيع جنازته اليوم، من مسجد السيدة نفيسة بمحافظة القاهرة.