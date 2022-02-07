فيديو عملية إنقاذ الطفل ريان شهيد البئر يغزو شوارع المغرب

انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو ولافتات لواقعة الطفل المغربي ريان، في شوارع الدار البيضاء، منذ لحظة سقوطه في بئر عمقها 32 مترًا، وعمليات إنقاذه حتى إعلان خبر وفاته.

يوم الثلاثاء الماضي في قرية إغران بإقليم شفشاون، سقط الطفل ريان في بئر عميقة، وحاول والديه إخراجه لكن فتحة البئر الصغيرة البالغ قطرها 35 سم، حالت دون ذلك؛ ما اضطرهم لإبلاغ السلطات المعنية التي بدورها استعانت بمتخصصين في استكشاف المغارات، لكنهم فشلوا؛ نظرا لوعورة البئر وكذلك المنطقة الجبلية.

مراحل إنقاذ الطفل ريان

وبعد فشل محاولات الإنقاذ من فتحة البئر، شرعت السلطات باستخدام 6 جرافات في الحفر الموازي للبئر للوصول إلى الطفل عبر منفذ، بإشراف أطقم إنقاذ محترفة، تحت حماية المئات من عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي.

ورصدت السلطات المغربية، طاقمًا طبيًا يشرف عليه طبيب متخصص في الإنعاش والتخدير، كما وفرت سيارة إسعاف متطورة، ومروحية تابعة للدرك الملكي، لنقل الطفل إلى المستشفى العسكري عقب إنقاذه من البئر.

وبعد نحو 10 دقائق من نجاح عملية إخراج الطفل ريان من البئر، أعلن الديوان الملكي وفاته السبت الماضي، وستشيع جنازته بعد قليل من مسقط رأسه إلى مقبرة الزاوية بإقليم شفشاون.

تعاطف وحزن لوفاة ريان

وأثارت قصة الطفل المغربى ريان، منذ إعلان سقوطه في البئر، تعاطف وتفاعل ليس فقط الشارع المغربي، لكن العالم أجمع، وبدأت الصلوات والدعوات لإنقاذ الطفل وتصدر وسم «أنقذوا ريان» مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتوالت برقيات التعازي لوالديه وللشعب المغربي.