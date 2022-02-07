رئيس وزراء أستراليا: «إذا كنت ملقحا بجرعتين نرحب بك مجددا في بلدنا»

أكد رئيس الوزراء الأسترالي «سكوت موريسون»، أنّ بلاده تعتزم فتح حدودها أمام السياح الحاصلين على اللقاح الكامل ضد فيروس كورونا في 21 فبراير الجاري، ووفقا لوكالة «فرانس برس»، التي نقلت تصريحات رئيس وزراء أستراليا، اليوم، قال الأخير إنه مر نحو عامين على قرار إغلاق حدود البلاد منذ تفشي فيروس كورونا وآن الأوان لإعادة السياحة، وأضاف «موريسون» موجها حديثه للراغبين فى زيارة بلاده قائلا: «إذا كنت ملقحا بجرعتين، نرحب بك مجددا في أستراليا».

يشار إلى أن قرار عودة السياحة لأستراليا يأتي بعد عامين من قرار الإغلاق في مارس 2020، والذى جاء في ظل ارتفاع إصابات فيروس كورونا التي ظهرت بنهاية عام 2019 في بؤرة التفشي الأولى بالصين.

وكانت أستراليا من الدول التي فرضت قيود مشددة على مواطنيها ومن هم داخل البلاد، حيث منعت المواطنين من المغادرة، مع الاستثناءات المحدودة والمسببة لقليل من الزوار ، ويأتي قرار عودة السياحة على خلفية رفع القيود بعد أن تخلت عن سياسة صفر إصابات بفيروس كورونا وفشلت كافة المحاولات لتعقب المخالطين للمصابين على وقع موجة الإصابات المتزايدة مع المتحور الجديد أوميكرون .

حالات أوميكرون جونيور فى أستراليا

وأعلنت أستراليا، أول فبراير الجاري، رصد إصابة بأوميكرون جونيور في أراضيها، حيث ذكرت السلطات الصحية الأسترالية أن السلالة الفيروسية الخفية من فيروس كورونا والتي عرفت إعلاميا بأوميكرون الابن، اكتشفت في عدد من الولايات والأقاليم، فيما باشرت روسيا حملة لتطعيم القاصرين، بعد أن سجلت زيادات جديدة في الإصابات بفيروس كورونا.