أستراليا تعود إلى فرض القيود خوفا من انهيار المستشفيات أمام «أوميكرون»

وسط جدل كبير، أعادت أكثر المدن اكتظاظا في أستراليا بعض القيود، وأوقفت العمليات الجراحية غير العاجلة بداية من اليوم، في إطار تحركات تقوم بها لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والذي يسجل أرقاما قياسية خلال الأيام الأخيرة مع ظهور متحور أوميكرون، رغم اعتراضات من قبل كثير من المواطنين على عودة القيود، بل وقيام أحد المواطنين بمحاولة الانتحار حرقا رفضا لها.

وأعلن رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز عن مجموعة من اللوائح الجديدة التي تحظر على سبيل المثال الغناء والرقص في النوادي الليلية والحانات، كما تقضي تلك اللوائح بتأجيل العمليات الجراحية غير العاجلة حتى منتصف الشهر المقبل، خصوصا بعد أن سجلت الولاية 38625 إصابة جديدة.

السلطات الصحية في نيو ساوث ويلز تحذر من السيناريو الصعب

وفي نفس الولاية، حذرت السلطات الصحية من سيناريو صعب خلال الشهر المقبل، إذ وصل على سبيل المثال عدد الحالات التي دخلت المسشتفيات بلغت 1738 حالة إصابة بفيروس كورونا، وسط توقعات بأن العدد ربما يصل إلى 6 آلاف حالة خلال الشهر المقبل.

وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس أن المستشفيات تعاني كثيرا، حيث تم خلال الأيام الماضية عزل 3800 من العاملين في القطاع الطبي تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، فيما قال رئيس وزراء الولاية إن إعادة فرض القيود أمر مناسب ومعقول، قائلا كذلك إن العامين الماضيين كانا عامان مليئان بالتحديات.

انتقادات شديدة لرئيس وزراء ساوث ويلز بسبب رفع القيود من قبل مع انتشار أوميكرون

في المقابل، وجه عمر خورشيد رئيس الجمعية الطبية الأسترالية انتقادات شيديدة لرئيس وزراء الولاية دومينيك بيروتيت، إذ قال إن سبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا يعود إلى تخفيف القيود تماما في الوقت الذي ظهر فيه متحور أوميكرون وبدأ ينتشر في الولاية.

وقال «خورشيد» في بيان، إن القيود الجديدة التي أعلن عنها ستساهم في تقليل معدل الانتشار للفيروس قليلا، مؤكدا في الوقت ذاته على أنه لا توجد طريقة أخرى لقلب اتجاه هذا المنحنى، فالجميع إمام محصنون أو مصابون بفيروس كورونا.

رئيس الجمعية الطبية الأسترالية: علينا أن نجهز أنفسنا للذروة

وقال الطبيب الأسترالي إن الوصول إلى ذورة الإصابة بمتحور أوميكرون سيستغرق بضعة أسابيع، مضيفا: «وبالتالي علينا أن نجهز أنفسنا».

ومما يوضح سبب وضع القيود في الولاية إلى منتصف الشهر المقبل، ما صرحت به نائبة وزير الصحة سوزان بيرس بأن نيو ساوث ويلز ستشهد أسوأ موجة من متحور أوكيرون بحلول متصف فبراير المقبل.