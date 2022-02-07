كيروش: فعلنا ما بوسعنا لإسعاد المصريين.. ونستعد لتصفيات كأس العالم

قال كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، في أول تصريحات له فور عودته من الكاميرون إلى القاهرة: «فعلنا كل ما بوسعنا في بطولة أمم أفريقيا، وكنا نتمنى إسعاد الجماهير المصرية وشعب مصر، لكن هذه هى كرة القدم».

وأضاف «كيروش» في تصريحات خاصة لـ «الوطن» فور وصوله مطار القاهرة: «شعرت أن جميع لاعبي منتخب مصر أبنائي، وفعلنا كل ما بوسعنا في المباريات».

وتابع مدرب المنتخب الوطني، قائلا: «سوف نرى ماذا يمكننا فعله في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم».

وكانت بعثة المنتخب الوطني، وصلت قبل قليل، إلى مطار القاهرة، قادمة من الكاميرون، بعد أقل من 24 ساعة من ختام بطولة أمم أفريقيا في نسختها الـ 33 بالكاميرون، وحصد منتخب السنغال اللقب بفوزه على منتخب مصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 4 أهداف مقابل 2.