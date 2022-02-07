مطار القاهرة يستقبل بعثة المنتخب بالورود وسط إجراءات أمنية مشددة

استقبل مطار القاهرة الدولي، رحلة بعثة المنتخب الوطني المصري، قبل قليل، عائدة من مطار «ياوندي» بالكاميرون، عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان في استقبال البعثة فور وصولها، فريق من العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي، بقيادة الدكتور طارق إسماعيل، بالزهور واعلام مصر والشوكولاتة، وفي حضور الملاح أشرف حافظ، مدير مبنى الركاب رقم 1 .

بدأت مراسم استقبال مشجعي المنتخب الوطني المصرية، العائدين من دولة الكاميرون، بتشديد قوات الأمن قبضتها بمداخل ومخارج المطار، تزامنا مع وصول الجسر الجوي الذي انطلق أمس لنقل المشجعين، وضم 5 رحلات، بخلاف 7 رحلات أخرى غادرت القاهرة في وقت سابق.

بعثة النادي الأهلي تغادر مطار القاهرة

وتغادر مطار القاهرة الدولي، في الخامسة من مساء اليوم بعثة النادي الأهلي، القادمة من الكاميرون فور وصولهم مباشرة، حيث يتواجد مع المنتخب المصري 6 لاعبين، وهم : «اللاعب محمد الشناوي، وأيمن أشرف وحمدي فتحي، وعمرو السولية ومحمد شريف واللاعب محمد عبد المنعم»، ومن المقرر انضماهم جميعا للمشاركة في المباراة، عدا الشناوي نظراً لتعرضه للإصابة مؤخرا .

كان النادي الأهلي، استقر على عودة لاعبيه مع بعثة المنتخب الوطني لمطار القاهرة الدولي، عقب مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية، على أن ينتظر اللاعبون في صالة الترانزيت لحين موعد رحلة أبو ظبي للانضمام إلى بعثة النادي الأهلي المتوجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة .

وأجرى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، محاولات عديدة خلال الساعات الماضية لسفر طائرة خاصة من الإمارات لتقل لاعبي النادي الأهلي من الكاميرون إلى أبوظبي مباشرة، دون جدوى.

يشار إلى أن الشركة الوطنية القابضة «مصر للطيران»، راعي الكرة المصرية والناقل الرسمي للمنتخب والمشجع المصري، دشنت جسرا جويا إلى دولة الكاميرون لنقل 1400 مشجع على متن 5 رحلات لمؤازرة المنتخب الوطني في نهائي كأس الأمم الإفريقية، وأعلنت الشركة أن الرحلات الخمس تضم أحدث طائرات الشركة من طرازات بوينج دريملاينر B787-9 التي تتسع لعدد 309 ركاب، وبوينج B777-300، تتسع لعدد 346 راكبا وبوينج B737-800 على متنها 150 راكبا، لمؤازرة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال مشاركته في المباراة النهائية أمام منتخب السنغال، والتي انتهت مساء أمس بخسارة المنتخب المصري بركلات الترجيح .